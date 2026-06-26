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    India
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 3:17 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 3:17 PM IST

    'ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അവൻ, അമേരിക്കയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നത്'; ഒമാനിൽ യു.എസ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ നാവികന്റെ കുടുംബം നീതി തേടുന്നു

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    ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അവൻ, അമേരിക്കയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നത്; ഒമാനിൽ യു.എസ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ നാവികന്റെ കുടുംബം നീതി തേടുന്നു
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    ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ നാവികൻ ഷിവാനന്ദ് ചൗരസ്യ കൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്ത രാജ്യത്തെയാകെ നടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് ഫിറ്റർ ആയിരുന്ന ഷിവാനന്ദ്, തന്റെ കുടുംബത്തിന് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഭാവി സമ്മാനിക്കണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് കപ്പലിലെ ജോലി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ ജൂൺ 9-ന് നടന്ന അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം ആ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും തല്ലിക്കെടുത്തി. ഷിവാനന്ദിന്റെ വിയോഗത്തോടെ താങ്ങാനാവാത്ത ദുഃഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സുശീല ദേവിയും കുടുംബവും.

    ഇറാനിയൻ എണ്ണ കയറ്റുമതി തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പലാവു പതാകയേന്തിയ 'എംടി സെറ്റബെല്ലോ' എന്ന എണ്ണ-കെമിക്കൽ ടാങ്കറിന് നേരെയാണ് യു.എസ് സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയത്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പട്നാല സുരേഷ്, ഡെക്ക് കേഡറ്റ് ആദിത്യ ശർമ്മ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികരാണ് ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് 21 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കപ്പലിന് ഇറാനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നുവെന്നും ആക്രമണത്തിന് മുൻപ് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കപ്പലിന്റെ മാനേജ്‌മെന്റ് വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ, യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് കപ്പൽ ഇറാനിയൻ എണ്ണയാണ് കടത്തിയിരുന്നതെന്നാണ്.

    'അവർ എന്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും തല്ലിക്കെടുത്തി. അമേരിക്കയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നത്,' ഷിവാനന്ദിന്റെ ഭാര്യ സുശീല ദേവി കണ്ണീരോടെ പറയുന്നു. കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദിയോറിയ ജില്ലയിലെ ഒരു സാധാരണ കർഷക ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ കുടുംബം ജീവിക്കുന്നത്. കടം വാങ്ങിയും തങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമി വിറ്റും ഏതാണ്ട് 8,60,000 രൂപയോളം ചിലവഴിച്ചാണ് കുടുംബം ഷിവാനന്ദിനെ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിപ്പിച്ചത്. കടക്കണിയിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കടലിലേക്ക് പോയ മകൻ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരമായി മടങ്ങിവന്നത് ആ കുടുംബത്തിന് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്.

    അതിർത്തികളിലെ യുദ്ധങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും തങ്ങളുടെ ജീവനോപാധിയെ ബാധിക്കുന്നതിൽ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ നാവികർ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കപ്പൽ ജീവനക്കാരുടെ 12 ശതമാനത്തോളം വരുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരാണ്. പലപ്പോഴും യുദ്ധമേഖലകളിലൂടെയും സങ്കീർണ്ണമായ കടൽപ്പാതകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്.

    ഈ ദാരുണമായ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയോട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജി7ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

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    TAGS:us attackIndian sailorUS StrikeIndiainjustice
    News Summary - 'He was our only hope, America killed my husband'; Family of Indian sailor killed in US attack in Oman seeks justice
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