Madhyamam
    India
    Posted On
    22 Oct 2025 11:07 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 11:07 PM IST

    ‘20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മ​ക​ൻ ല​ഹ​രി​ക്ക​ടി​മ,’ മരണത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നും പഞ്ചാബ് മുൻ ഡി.ജി.പി

    He was an addict for last 20 years; ex punjab dgp refuses his role in sons death
    റസിയ സുൽത്താന, ആ​ഖി​ൽ അ​ക്ത​ർ, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 

    Listen to this Article

    സ​ഹാ​റ​ൻ​പൂ​ർ (യു.​പി): മ​ക​ൻ ആ​ഖി​ൽ അ​ഖ്ത​ർ ദു​രൂ​ഹ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത ഹ​രി​യാ​ന പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ പ​ഞ്ചാ​ബ് മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ. പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത അ​ദ്ദേ​ഹം വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​വ​രു​മെ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    1985 ബാ​ച്ച് ഐ.​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ, ഭാ​ര്യ​യും പ​ഞ്ചാ​ബ് മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ റ​സി​യ സു​ൽ​ത്താ​ന എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം മ​ക​ന്റെ ഭാ​ര്യ​ക്കും സ​ഹോ​ദ​രി​ക്കു​മെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് ഹ​രി​യാ​ന പ​ഞ്ച്കു​ള​യി​ലെ വ​സ​തി​യി​ൽ 35കാ​ര​നാ​യ ആ​ഖി​ൽ അ​ക്ത​റി​നെ അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​രി​ച്ചു. വൈ​കാ​തെ, ആ​ഖി​ലി​ന്റെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റു​ക​ളും വി​ഡി​യോ​ക​ളും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27ന് ​ആ​ഖി​ൽ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ വി​ഡി​യോ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷം നീ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​ത് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത​വ​രാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കു​ടും​ബ​ത്തെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​തെ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കേ​സി​ന് പി​ന്നി​ൽ വൃ​ത്തി​കെ​ട്ട രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ്. ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി മ​ക​ൻ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നി​ന് അ​ടി​മ​യാ​ണ്. അ​മി​ത അ​ള​വി​ൽ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് കു​ത്തി​വെ​ച്ചാ​ണ് ആ​ഖി​ൽ മ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് വാ​ങ്ങാ​ൻ പ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഭാ​ര്യ​യെ​യും അ​മ്മ​യെ​യും ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ചു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ വീ​ടി​ന് തീ​യി​ട്ടു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ല​ഹ​രി മു​ക്തി​ക്കാ​യി ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

