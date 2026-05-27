    date_range 27 May 2026 6:27 PM IST
    date_range 27 May 2026 6:27 PM IST

    'അദ്ദേഹം ദൈവ സന്നിധിയിൽ'; എവറസ്റ്റിൽ മരിച്ച പർവ്വതാരോഹകന്റെ മൃതദേഹം അവിടെത്തന്നെ സംസ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് കുടുംബം

    അരുൺ കുമാർ 

    എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതിനിടെ മരണപ്പെട്ട ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ പർവ്വതാരോഹകൻ അരുൺ കുമാർ തിവാരിയുടെ മൃതദേഹം അവിടെത്തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചു. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള 53 കാരനായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയറായിരുന്നു അരുൺ. കൊടുമുടിയുടെ ഉച്ചിയിൽ നിന്ന് അല്പം താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 'ഹിലാരി സ്റ്റെപ്പിന്' സമീപം വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത്. എവറസ്റ്റിലെ കൊടും തണുപ്പും ഓക്സിജൻ ലഭ്യതക്കുറവും മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാം എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

    പർവ്വതാരോഹണത്തിനിടയിൽ മൃതദേഹം തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതീവ അപകടകരമായ ദൗത്യമാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് കുടുംബം ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്. എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഭഗവാൻ ശിവന്റെ വാസസ്ഥലമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളെന്നും, അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെത്തന്നെ വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും അരുണിന്റെ സഹോദരീഭർത്താവ് സുധീർ ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെ അത് കൂടുതൽ വികൃതമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, ഇത്തരം ദൗത്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    സാമ്പത്തികമായ കാരണങ്ങളാൽ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഒരു പർവ്വതാരോഹകൻ എന്ന നിലയിൽ അരുണിന് ഹിമാലയത്തോടുണ്ടായിരുന്ന അഗാധമായ ബന്ധം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനത്തിൽ കുടുംബം എത്തിയത്. നേരത്തെയും പല കൊടുമുടികളും കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള അരുൺ തിവാരിയുടെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു എവറസ്റ്റ് ആരോഹണം. 2025-ൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം യാത്ര പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും, ഈ വർഷം തന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹം എവറസ്റ്റിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺമക്കളുമടങ്ങുന്നതാണ് അരുണിന്റെ കുടുംബം.

    എവറസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ 8,000 മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗം 'ഡെത്ത് സോൺ' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യശരീരത്തിന് ദീർഘനേരം അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും കുറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ മാത്രമുള്ള ഇവിടെ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. അരുണിനെ സഹായിക്കാൻ നാല് ഷെർപ്പകൾ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ദൗത്യം നിർഭാഗ്യവശാൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതേ പര്യവേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദീപ് ആറെ എന്ന മറ്റൊരു പർവ്വതാരോഹകനും ഇതേ യാത്രയിൽ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.

    TAGS:everestIndiaadventuremountain passEverest climbers
    News Summary - 'He is in the presence of God'; Family decides to bury body of climber who died on Everest
