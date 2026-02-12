Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 11:10 PM IST

    വിദ്വേഷ പ്രസംഗം; ഹിമന്തക്കെതിരെ കൂടുതൽ ഹരജികൾ

    Himanta Biswa Sarma
    ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​ദ്വേ​ഷം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി, അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത് ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ​ക്കെ​തി​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ഹ​ര​ജി​ക​ളു​മാ​യി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ. അ​സം മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി ഹ​രേ​കൃ​ഷ്ണ ദേ​ക, മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പ​രേ​ഷ് ച​ന്ദ്ര മ​ല​ക​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ശ​ന്ത​നു ബോ​ർ​ത്താ​ക്കൂ​ർ, വി​ര​മി​ച്ച പ്ര​ഫ​സ​ർ ഹി​രേ​ൻ ഗോ​ഹെ​യ്ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ​പു​തി​യ ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വ് ആ​നി​രാ​ജ, സി.​പി.​എം എ​ന്നി​വ​രും ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് ഈ ​ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ ബം​ഗാ​ളി വം​ശ​ജ​രാ​യ മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​വേ​ച​ന​ത്തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ആ​ഹ്വാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്തും, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജോ​യ്‌​മ​ല്യ ബാ​ഗ്‌​ചി, എ​ൻ.​വി. അ​ൻ​ജാ​രി​യ എ​ന്നി​വ​രും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ഇ​വ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക.

    News Summary - Hate speech; More petitions filed against Himanta
