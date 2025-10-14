Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightആത്മഹത്യ ചെയ്ത ദലിത്...
    India
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 10:46 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 10:46 PM IST

    ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ദലിത് ​ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അഴിമതി ആ​രോ​പ​ണ​മുന്ന​യി​ച്ച് എ.​എ​സ്.​ഐ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി.ജി.പി നിർബന്ധിത അവധിയിൽ
    ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ദലിത് ​ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അഴിമതി ആ​രോ​പ​ണ​മുന്ന​യി​ച്ച് എ.​എ​സ്.​ഐ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി
    cancel
    camera_alt

    സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ, പു​ര​ൺ കു​മാ​ർ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പീ​ഡ​നം ആ​രോ​പി​ച്ച് ദ​ലി​ത് ഐ.​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ എ.​ഡി.​ജി.​പി വൈ. ​പു​ര​ൺ കു​മാ​ർ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യ ഹ​രി​യാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത അ​വ​ധി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ​ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഡി.​ജി.​പി ശ​ത്രു​ജി​ത് ക​പൂ​റി​നെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി. റോ​ഹ്ത​ക് എ​സ്.​പി ന​രേ​ന്ദ്ര ബി​ജാ​ർ​നി​യ​യെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ഹ​രി​യാ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. ഹ​രി​യാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്റെ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​മാ​യ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര് 17ന് ​സോ​നി​പ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. പ​രി​പാ​ടി റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മ​ര​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത ദ​ലി​ത് ഐ.​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പു​ര​ൺ കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് റോ​ഹ്ത​ക് സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ സ്വ​യം ​വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി. പു​ര​ൺ കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​മാ​ണ് സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ. പു​ര​ൺ അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്നും അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​മെ​ന്ന് ഭ​യ​ന്നാ​ണ് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​തെ​ന്നും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് മു​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വി​​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദീ​പ് ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    അ​ഴി​മ​തി പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പു​ര​ണി​നെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഗ​ൺ​മാ​ൻ മ​ദ്യ ക​രാ​റു​കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് താ​ൻ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി ഭ​യ​ന്നാ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ. ഇ​തൊ​രു ജാ​തി പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല. സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​വ​ര​ണം. അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി താ​ൻ ജീ​വ​ൻ ബ​ലി​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​യാ​ണെ​ന്നും സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യ റോ​ഹ്ത​ക് എ​സ്.​പി ന​രേ​ന്ദ്ര ബി​ജാ​ർ​നി​യ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​നാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്നും സ​ന്ദീ​പി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    എ.​ഡി.​ജി.​പി വൈ. ​പു​ര​ൺ കു​മാ​റി​ന്റെ വീ​ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. വി​ഷ​യം ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്രം പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ലെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ദ​ലി​ത​രു​ടെ അ​ന്ത​സ്സി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പി​താ​വി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം മാ​ന്യ​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്ക​ർ മ​ക്ക​ളെ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ടു.

    ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ലെ സെ​ക്ട​ർ 11ലെ ​വ​സ​തി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പു​ര​ൺ കു​മാ​ർ സ​ർ​വ​ജ​സ് റി​വോ​ൾ​വ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്വ​യം വെ​ടി​വെ​ച്ച് മ​രി​ച്ച​ത്. ഡി.​ജി.​പി ശ​ത്രു​ജി​ത് ക​പൂ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ർ​വി​സി​ലു​ള്ള​വ​രും വി​ര​മി​ച്ച​വ​രു​മാ​യ 10 ഓ​ളം മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ഫ്.​​ഐ.​ആ​റി​ൽ പേ​രു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബം പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നു സ​മ്മ​തം ന​ൽ​കാ​നും ബി.​ജെ.​പി മ​ന്ത്രി​മാ​രെ കാ​ണാ​നും വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HaryanaIPS officerLatest News
    News Summary - Haryana IPS officer death: Another cop dies by suicide, accuses Puran Kumar Singh of corruption
    Similar News
    Next Story
    X