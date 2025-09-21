Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 6:55 AM IST

    എച്ച് -1 ബി വിസ ഫീസ് ലക്ഷം ഡോളറാക്കൽ; മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചത് തള്ളി ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവ്

    എച്ച് -1 ബി വിസ ഫീസ് ലക്ഷം ഡോളറാക്കൽ; മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചത് തള്ളി ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവ്
    എച്ച് -1 ബി വിസ ഫീസ് 

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 2023 ജൂ​ൺ 24ന് ​വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ലെ റീ​ഗ​ൽ ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഒ​രു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. എ​ച്ച് 1ബി ​വി​സ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു​ ഇ​തെ​ന്ന് മു​ഖ​വു​ര​​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. യു.​എ​സി​ൽ ഉ​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​നി എ​ച്ച് 1ബി ​വി​സ പു​തു​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​കേ​ണ്ടി​വ​രി​​ല്ലെ​ന്ന തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. അ​തി​ന്റെ പൈ​ല​റ്റ് പ്രോ​ജ​ക്ട് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നു കൂ​ടി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​തും നി​ല​ക്കാ​ത്ത ഹ​ർ​ഷാ​ര​വ​ങ്ങ​​ളോ​ടെ സ​ദ​സ്സ് ഒ​ന്നാ​കെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ എ​ച്ച് 1ബി ​വി​സ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ന് ത​ന്നെ അ​ന്ത്യം കു​റി​ച്ച് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ന​ൽ കോ​രി​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് കാ​ണേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്റെ അ​ങ്ക​ലാ​പ്പും വെ​പ്രാ​ള​വു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും യു.​എ​സി​ലെ​യും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​യ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തി​നേ​റ്റ തി​രി​ച്ച​ടി കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ണു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ വി​ദേ​ശ ന​യ​ത്തി​നേ​റ്റ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി മ​റ​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും യു.​എ​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ഭാ​ശാ​ലി​ക​ളു​ടെ കു​ടി​യേ​റ്റം ഇ​തോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും യു.​എ​സി​ൽ പോ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​ഭാ​ശാ​ലി​ക​ളെ​ല്ലാം ഇ​നി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് ഇ​തി​നെ​യും ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യാ​ല​ും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ആ​ത്മ​നി​ർ​ഭ​ര​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ദു​ർ​ബ​ല ന്യാ​യീ​ക​ര​ണം.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഐ.​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​ത്ത​നെ കു​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ക​ന​ത്ത പ്ര​ഹ​ര​മാ​ണ് ട്രം​പ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ.​ടി പ​ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ക്കൂ​ടി ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധി​ക്കും. യു.​എ​സി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട് വ​ൻ തു​ക ലോ​ണെ​ടു​ത്ത് യു.​എ​സി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള വാ​തി​ലാ​ണ് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൊ​ട്ടി​യ​ട​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ​സി​ൽ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഐ.​ടി ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കും.

    2017ൽ ​ത​ന്റെ ഒ​ന്നാ​മൂ​ഴ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ട്രം​പ് എ​ച്ച് 1ബി ​വി​സ​ക്ക് എ​തി​രാ​ണ് താ​നെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു. യു.​എ​സു​കാ​രാ​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ എ​ച്ച് 1ബി ​വി​സ ഐ.​ടി ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി​ക​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​ു​വെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ചാ​ണ് ട്രം​പി​ന്റെ ക​ടും​കൈ. ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് ലേ ​ഓ​ഫ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഐ.​ടി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​​ളെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ച്ച് 1ബി ​വി​സ​ക്കാ​രെ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി യു.​എ​സ് ചു​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വേ​ത​നം കു​റ​ച്ച് യു.​എ​സ് പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ​തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യെ​ന്നും ശാ​സ്ത്ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക, ഗ​ണി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള യു.​എ​സ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. എ​ച്ച് 1ബി ​വി​സ യു.​എ​സ് സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ആ​ഘാ​ത​മേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ദേ​ശ​സു​ര​ക്ഷ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ന്യാ​യം നി​ര​ത്തു​ന്നു.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ശാ​സ്ത്രം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് ആ​ളു​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള​തി​നാ​ലാ​ണ് ബി​രു​ദ​മോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി 1990-ൽ ​എ​ച്ച് 1ബി ​വി​സ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും 85,000 വി​സ​ക​ളാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​മ​സോ​ൺ ആ​ണ് എ​ച്ച്1​ബി വി​സ​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ടി​യ​ത്. 10,000ൽ ​അ​ധി​കം വി​സ​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ടാ​റ്റ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി, മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ്, ആ​പ്പി​ൾ, ഗൂ​ഗ്ൾ എ​ന്നീ ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണു തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. ക​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ലാ​ണ് എ​ച്ച്1​ബി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത്.

    ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് പി​ന്നാ​ലെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള എ​ച്ച് വ​ൺ​ബി വി​സ​ക്കാ​രോ​ടും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​​ളോ​ടും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ എ​മി​​ഗ്രേ​ഷ​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും ക​മ്പ​നി​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നാ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യോ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​പോ​കു​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം സം​ജാ​ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​നി ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റം പ്ര​യാ​സ​മാകുമെന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ആഘാതം അളക്കാവുന്നതിനുമപ്പുറം

    എച്ച് -1 ബി വിസ വാർഷിക ഫീസ് ലക്ഷം ഡോളറാക്കി (ഉദ്ദേശം 88 ലക്ഷം രൂപ) ഉയർത്തിയ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ​ട്രംപിന്റെ നടപടിയുടെ ആഘാതങ്ങൾ അളക്കാവുന്നതിനുമപ്പുറമായിരിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. എച്ച് -1ബി വിസയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കളായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽതന്നെ പ്രഹരമാണ് ഈ നടപടി. അതോടൊപ്പം, അമേരിക്കയുടെ തൊഴിൽ മേഖലയെയും അതുവഴിയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളെയും പുതിയനയം ഗുരുതരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹവും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയും മുന്നോട്ടുവെച്ച വാഗ്ദാനംകൂടിയാണ് എക്സിക്യുട്ടിവ് ഓർഡറിലൂടെ യാഥാർഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    ട്രംപിന്റെ ന്യായവും യാഥാർഥ്യവും

    രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ മാറ്റി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വിദേശത്തുനിന്ന് തൊഴിലാളികളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുളള എളുപ്പവഴിയാണ് എച്ച് -1ബി വിസയെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ വാദം. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിസയെന്നും അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമികമായ വിലയിരുത്തലിൽ ഇതു ശരിയാണെന്ന് തോന്നും. 1500 ഡോളർ മുതൽ 5000 ഡോളർവരെയായിരുന്നു എച്ച്-1 ബി വിസക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഇതാണിപ്പോൾ ലക്ഷം ഡോളറിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

    ഇതുവരെയും കുറഞ്ഞ തുകക്ക് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് തൊഴിലാളിക​ളെ കമ്പനികൾക്ക് എത്തിക്കാമായിരുന്നു. ഈ ആനുകുല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ശാസ്​ത്ര-സാ​​ങ്കേതിക മേഖലയിൽ (സ്റ്റെം) പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളായിരുന്നു; വിശേഷിച്ചും ടെക് ഭീമന്മാരായ ആപ്പിൾ. മൈക്രോ സോഫ്റ്റ്, മെറ്റ, ഗൂഗ്ൾ തുടങ്ങിയവ. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ഇൻഫോസിസ്, ടി.സി.എസ്, വിപ്രോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും എച്ച് -1ബി വിസ ആനുകൂല്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഈ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ യു.എസ് പൗരന്മാർക്ക് വലിയ തോതിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു​വെന്നും വൈദഗ്ധ്യം കുറഞ്ഞ തൊഴിലാളികൾ കൂടുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വാദം.

    വിദേശ പൗരന്മാരുടെ തൊഴിൽ അധിനിവേശവും റിപ്പബ്ലിക്കൻപാർട്ടിയും ട്രംപും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിവർഷം ആറര ലക്ഷം എച്ച് -1 ബി വിസയാണ് രാജ്യം അനുവദിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, 20,000 വിസ റിസർവ് കാറ്റഗറിയിലും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവഴി, സ്റ്റെം മേഖലയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 2000-19 കാലഘട്ടത്തിൽ 12 ലക്ഷത്തിൽനിന്ന് 25 ലക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. 2019ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഈ മേഖലകളിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരിൽ 26 ശതമാനവും വിദേശികളാണ്. എച്ച് -1 ബി വിസയിലൂടെ സാധ്യമായതാണിത്. കുറഞ്ഞ പണം ചെലവഴിച്ച് അമേരിക്കയിലെത്തുന്ന വിദേശ തൊഴിലാളികൾ തദ്ദേശീയരേക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നെന്നും കണക്കുകൾ പറയുന്നു. അമേരിക്കൻ എമിഗ്രേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ കണക്കു പ്രകാരം, 2021ൽ ലക്ഷം ഡോളർ എച്ച് -1 ബി വിസക്കാർ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ ​യു.എസ് പൗരന്റെ വരുമാനം അതി​ന്റെ പകുതി മാത്രമാണ്. എന്നല്ല, കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ ഈ വിസക്കാരുടെ എണ്ണം 52 ശതമാനമാണ് വർധിച്ചത്. ഇതേ കാലയളവിൽ യു.എസ് പൗരന്മാരുടെ തൊഴിൽ വർധന 39 ശതമാനവും.

    ഇന്ത്യക്ക് വൻ പ്രഹരം

    എച്ച് -1ബി വിസയിൽ അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ 70 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ വരും ഇന്ത്യക്കാർ. രണ്ടാമതുള്ള ചൈനയുടെ പ്രാതിനിധ്യം 12 ശതമാനം മാത്രം. വിസയുടെ ഫീസ് ലക്ഷം ഡോളറിലേക്ക് ഉയരുന്നതോടെ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നുറപ്പ്: ഒന്ന്, നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളികളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം പേരുടെയും വിസ പുതുക്കാൻ കമ്പനികൾ തയാറാകില്ല. രണ്ട്, പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ നടക്കില്ല. രണ്ടായാലും സ്റ്റെം മേഖലയിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വലിയ തൊഴിൽനഷ്ടമുണ്ടാകും. അതിന്റെ ആഘാതം എത്രയെന്ന് കണ്ടറിയണം. 2022-23 കാലത്ത് നാലു ലക്ഷം എച്ച് -1 ബി വിസകളാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ലഭിച്ചത് -74 ശതമാനം! ഇതിൽ ഇൻഫോസിസ്, ടി.സി.എസ്, എച്ച്.സി.എൽ, വിപ്രോ എന്നീ കമ്പനികൾ മാത്രം വാങ്ങി നൽകിയത് 20,000 വിസകൾ. ഇതു പുതുക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയുകതന്നെ വേണം.

    ഉർവശീ ശാപം...!

    ട്രംപിന്റെ എച്ച് -1 ബി വിസ പരിഷ്കരണം വലിയ അബദ്ധമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരും ഏറെ. അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റെം മേഖലയെ ഈ നടപടി തകർക്കുമെന്ന് പലരും വിലയിരുത്തുന്നു. വിദേശത്തുനിന്നുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കി വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പുതിയ തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തൽ അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. നിതി ആയോഗ് സി.ഇ.ഒ അമിതാഭ് കാന്തും ഇതേ അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കുന്നു. ഈ നടപടി ഇന്ത്യക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ​

    വിസ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ​തൊഴിലാളികൾ ഖേദിക്കേണ്ടിവരില്ലെന്നും അവർ മോദിയുടെ ‘വികസിത് ഭാരത്’ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ‘എക്സി’ൽ കുറിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ നഷ്ടം ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടമാകുമെന്നും അ​ദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

