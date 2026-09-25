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    ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ പ്രോസിക്യൂഷന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹരജി; മകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയതിൽ വിവാദം

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    https://www.madhyamam.com/tags/Gyanesh-Kumar
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    മേ​ധ രൂ​പം, ഗ്യാനേഷ് കുമാർ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ന്നെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി.

    ര​ണ്ട് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രു​മാ​യി സ​മ​വാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച മാ​ർ​ഗ​നി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സോ​ഫ്റ്റ്‍വെ​യ​റു​ക​ളി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​വും അ​സാ​ധു​വു​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ ശൈ​ലേ​ന്ദ്ര മാ​നി ത്രി​പാ​ഠി​യാ​ണ് ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​ത്.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണം, ഒ​റി​ജി​ന​ൽ ഫോം ​ആ​റ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വേ​ള​യി​ൽ 13 കോ​ടി​യോ​ളം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ മകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന; സുപ്രീംകോടതിയിൽ വിവാദം കത്തുന്നു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നോ​യി​ഡ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മ​ര​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ നി​യ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ദേ​ശ സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മം ചു​മ​ത്തി ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ വെ​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ മ​ക​ളും ഗൗ​തം ബു​ദ്ധ​ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​മാ​യ മേ​ധ രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ക്ക് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ വി​വാ​ദം ക​ത്തു​ന്നു.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റോ​സ്റ്റ​ർ മ​റി​ക​ട​ന്ന് കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കു​വ​ന്ന ബെ​ഞ്ചി​ലെ ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് സ​തീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര ശ​ർ​മ​യു​ടെ മ​ക​ൻ മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് കോ​ൺ​സ​ലാ​ണെ​ന്ന വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് പു​തി​യ മാ​നം വ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​റെ​യും ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രെ​യും നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള 2023ലെ ​നി​യ​മ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ബെ​ഞ്ചി​ലെ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ജ​സ്റ്റി​സ് സ​തീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര ശ​ർ​മ. ബെ​ഞ്ചി​ലെ അം​ഗ​മാ​യ ജ​സ്റ്റി​സ് ദീ​പാ​ങ്ക​ർ ദ​ത്ത, കേ​സി​ൽ ഉ​ട​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും, വി​ഷ​യം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചി​ന് വി​ട​ണ​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു ജ​സ്റ്റി​സ് ശ​ർ​മ.

    ഇ​തോ​ടെ, കേ​സ് മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ന്തി​മ​വി​ധി വൈ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തേ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി ന​ട​ത്തി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം അ​വ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​ള്ള ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് ശ​ർ​മ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വ് സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തു.

    മേ​ധാ രൂ​പ​ത്തി​ന്റെ ഹ​ര​ജി ജ​സ്റ്റി​സ് ശ​ർ​മ​യു​ടെ ബെ​ഞ്ചി​ന് മു​ന്നി​ൽ വ​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​രം മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ൽ കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ജ​സ്റ്റി​സ് നാ​ഗ​ര​ത്ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു ബെ​ഞ്ചാ​ണ്. റോ​സ്റ്റ​ർ ലം​ഘി​ച്ചാ​ണ് കേ​സ് ജ​സ്റ്റി​സ് ശ​ർ​മ​യു​ടെ ബെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് ശ​ർ​മ​യു​ടെ മ​ക​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘ലോ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ കോ​ൺ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ’ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന് വീ​ണ്ടും ക​ത്ത​യ​ച്ചു.

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