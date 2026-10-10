നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി: 'ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പോകും, ഈ സർക്കാരും പോകും, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം ആരംഭിക്കും'text_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടിക ക്രമക്കേടിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും മോദി സർക്കാരിനും എതിരേ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പുറത്തുപോകുകയും നിലവിലെ ഭരണകൂടം മാറുകയും ചെയ്തതിനുശേഷമേ ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി. എക്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം. "ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പോകും. ഈ സർക്കാരും പോകും. അപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം ആരംഭിക്കും," രാഹുൽ ഗാന്ധി എഴുതി.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ നയിച്ച രാഹുൽ, ഇന്ന് സി.ജെ.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കാനിരിക്കെ ചെന്നൈയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥികളുമായുള്ള സംവാദ പരിപാടിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിനായാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചെന്നൈക്ക് പോകുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30-ഓടെ ചെന്നൈയിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹം, മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനുമായി (അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി) കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്കാണ് വിദ്യാർഥികളുമായി സംവാദം നടക്കുക.
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജി വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തലസ്ഥാനത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. വോട്ടുകൊള്ളയിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ പദവിയിൽ നിന്നും മാറ്റണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പർ നടപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്നലെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിന് ഇൻഡ്യാ സഖ്യം നിവേദനം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ആവശ്യങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കേട്ട രാഷ്ട്രപതി, വിഷയം ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് ഖാർഗെ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടുകൊള്ളയ്ക്ക് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് രാഷ്ട്രപതി ചോദിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ തെളിവുകളും ശേഖരിച്ച് ഉടൻ സമർപ്പിക്കും. രാഷ്ട്രപതി തങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ കേട്ടതിൽ തങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതി നിഷേധിക്കുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നും, വോട്ടുകൊള്ളയുടെ തെളിവുകൾ നൽകാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കണ്ട് നിവേദനം കൈമാറാൻ തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി അറിയിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ജമ്മു-കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമർ അബ്ദുല്ല, മമത ബാനർജി, എം.എ. ബേബി, ഡി. രാജ, ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ, സുപ്രിയ സുലെ, മനോജ് ഝാ അടക്കം പത്തംഗ പ്രതിനിധി സംഘമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടത്.
വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് പാർലമെന്റ് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നടന്ന ഇൻഡ്യാ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് എം.പിമാർ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. പത്ത് പേരെ മാത്രമേ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുവദിക്കൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി മറ്റുള്ളവരെ വിജയ് ചൗക്കിൽ വെച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു.
ഇതോടെ പ്ലക്കാർഡുകളുമേന്തി മുദ്രാവാക്യവിളികളുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, എ.എ. റഹീം, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, പി. സന്തോഷ് കുമാർ, വി. ശിവദാസൻ തുടങ്ങി 150-ഓളം എം.പിമാർ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തൊട്ടുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്.
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