Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഅമേരിക്കയിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 26 May 2026 3:08 PM IST
    Updated On
    date_range 26 May 2026 3:08 PM IST

    അമേരിക്കയിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിനി വെടിയേറ്റു മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അമേരിക്കയിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിനി വെടിയേറ്റു മരിച്ചു
    cancel

    അമേരിക്കയിലെ വിർജീനിയയിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നടന്ന കവർച്ചാ ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഈ കടയിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്ന 45കാരിയായ മേഘ്‌നാബെൻ പട്ടേൽ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഗുജറാത്തിലെ മെഹ്‌സാന ജില്ലയിലുള്ള ജന്ത്രാലാണ് ഇവരുടെ സ്വദേശം.

    കടയിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. മുഖം മറച്ചൊരാൾ ആളൊഴിഞ്ഞ കടയിലേക്ക് കയറിവരികയും കൗണ്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന മേഘ്‌നാബെന്നുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തോക്കെടുത്ത് അയാൾ അവർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കടയിലെ ചില സാധനങ്ങൾ നിലത്തിട്ട് അയാൾ അവിടെനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

    സംഭവമറിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ട മേഘ്‌നാബെൻ ഭർത്താവ് ഉപേന്ദ്രഭായ് പട്ടേലിനും മകൾ നക്ഷീബെൻ മകൻ സ്മിത് എന്നിവർക്കുമൊപ്പമാണ് അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:USIndia NewsIndiaGujarati woman
    News Summary - Gujarati woman shot dead in supermarket in US
    Similar News
    Next Story
    X