Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമോദിയുടെ നയങ്ങളെ...
    India
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 1:07 PM IST

    മോദിയുടെ നയങ്ങളെ വിമർശിച്ച ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകനെ ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് ബംഗളുരുവിലെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; പ്രതിഷേധിച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി

    text_fields
    bookmark_border
    Modi, Subramaniam swamy
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളുരു: മോദിയുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ച യുവ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകനെ ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് ബംഗളുരുവിലെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി.ജെ.പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി. മംഗളുരുവിലെ യുവ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകനായ കർക്കല ഷെട്ടിയെയാണ് ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തന്‍റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി പരാതി ഉന്നയിച്ചത്.

    പൊലീസ് അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പലരും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഗുരുദത്തിനെ ഉടൻ വിട്ടയക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്‍റെ അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കളോട് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗുരുദത്തിന് ഭരണഘടന നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായത് ചെയ്യണമെന്നും ഗുരുദത്തിനെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഭിഭാഷകന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

    ബി.ജെ.പി നേതാവും മുൻ രാജ്യസഭാംഗവുമായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നയങ്ങൾക്കെതിര നിശിത വിമർശനങ്ങളുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Gujarat Police arrest BJP worker in Bengaluru for criticizing Modi's policies; Subramanian Swamy protests
    Similar News
    Next Story
    X