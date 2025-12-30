Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    date_range 30 Dec 2025 10:58 PM IST
    date_range 30 Dec 2025 10:58 PM IST

    റീൽസെടുക്കാൻ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ വെ​ട്ടി​; നാല് കുട്ടികൾ അറസ്റ്റിൽ

    റീൽസെടുക്കാൻ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ വെ​ട്ടി​; നാല് കുട്ടികൾ അറസ്റ്റിൽ
    ചെ​ന്നൈ: റീ​ൽ​സ് ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വാ​ത്ത നാ​ല് ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഡി​സം​ബ​ർ 27ന് ​തി​രു​ത്ത​ണി റെ​യി​ൽ​വേ ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് ഒ​ഡി​ഷ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സൂ​ര​ജി​നെ(34) വ​ടി​വാ​ളു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് വെ​ട്ടി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ത​ല​ക്കും കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ​ക്കും വെ​ട്ടേ​റ്റ് ര​ക്തം വാ​ർ​ന്ന് നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്ന യു​വാ​വി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വൈ​റ​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    സൂ​ര​ജി​നെ തി​രു​വ​ള്ളു​വ​ർ ജി​ല്ല ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​ളെ ജു​വ​നൈ​ൽ ഹോ​മി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ കൊ​ല​ക്കു​റ്റ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്ത​താ​യി ഐ.​ജി അ​സ്ര ഗാ​ർ​ഖ് അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വാ​ദ വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കി​ട​രു​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ​ട​ക്കേ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യി​ല്ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    TAGS:guest workerReels
