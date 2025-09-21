Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 21 Sept 2025 7:57 AM IST
    date_range 21 Sept 2025 7:57 AM IST

    ജി.എസ്.ടി പരിഷ്കരണം; രണ്ടു ലക്ഷം കോടി രൂപ ജനങ്ങളുടെ കൈകളിലെത്തും -നിർമല സീതാരാമൻ

    മ​ധു​ര: പു​തു​ക്കി​യ ച​ര​ക്ക് സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി.​എ​സ്.​ടി) നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​പ​ഭോ​ഗം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ 80ാം വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ജി.​എ​സ്.​ടി നാ​ലു​ത​ട്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ര​ണ്ട് ത​ട്ടു​ക​ളാ​യി കു​റ​ച്ച​ത് പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ​ത്തി​നും ചെ​റു​കി​ട വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22നാ​ണ് പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ജി.​എ​സ്.​ടി നി​ര​ക്ക് പ്ര​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS:GSTNirmala SitharamanIndia
