Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് കുറവ്: നെൽകൃഷി സംരക്ഷിക്കാൻ ജലം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കർഷകർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് കുറവ്: നെൽകൃഷി സംരക്ഷിക്കാൻ ജലം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കർഷകർ
    cancel
    camera_alt

    കൃ​ഷ്ണ​ഗി​രി മ​ല്ല​പ്പ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വി​ല​കൊ​ടു​ത്ത് വാ​ങ്ങി​യ വെ​ള്ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നെ​ൽ​വ​യ​ലു​ക​ൾ ന​ന​യ്ക്കു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ: ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് കു​റ​ഞ്ഞ കൃ​ഷ്ണ​ഗി​രി​യി​ൽ നെ​ൽ​കൃ​ഷി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ വി​ല​കൊ​ടു​ത്ത് വെ​ള്ളം വാ​ങ്ങി ഉ​പ​യോ​ഗി ക്കു​ന്നു. ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ഏ​ക​ദേ​ശം 25,009 ഏ​ക്ക​ർ ഇ​വി​ടെ നെ​ൽ​കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള കു​ഴ​ൽ​ക്കി​ണ​റു​ക​ളെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ജ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ കു​ഴ​ൽ കി​ണ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് വി​ല കൊ​ടു​ത്ത് വെ​ള്ളം വാ​ങ്ങാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യ​തെ​ന്ന് ബ​ർ​ഗൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​രു ട്രാ​ക്ട​ർ ടാ​ങ്ക​ർ വെ​ള്ളം 700 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ​ണ​മി​റ​ക്കാ​നി​ല്ലാ​ത്ത ചെ​റു​കി​ട ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ നെ​ൽ​പ്പാ​ടം ക​രി​ഞ്ഞു​ണ​ങ്ങി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 150 ഏ​ക്ക​റി​ല​ധി​കം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​ണ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ട്രാ​ക്ട​ർ ടാ​ങ്ക​ർ വെ​ള്ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ച്ചെ​ല​വ് ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ബ​ർ​ഗൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കൃ​ഷി​യെ ഇ​ത് സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച​താ​യും ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന മ​ഴ​വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗി​ര​ണം കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യും ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ള്ള​മി​ല്ലാ​തെ ഉ​ണ​ങ്ങി​യ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യു​ടെ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്താ​നും ദു​രി​ത​ബാ​ധി ത​രാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നും കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Groundwater shortage Farmers buy water at a price to protect paddy cultivation
    Next Story
    X