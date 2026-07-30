പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് തടഞ്ഞ സംഭവം: മെറ്റ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വീണ്ടും വിളിച്ചുവരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് തടഞ്ഞ സംഭവം: മെറ്റ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വീണ്ടും വിളിച്ചുവരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പോസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശന നടപടിയുമായി രംഗത്ത്. സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണം തേടാനും സമാനമായ വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുമാണ് യു.എസ് ടെക് ഭീമനായ മെറ്റയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോ സന്ദേശം ഫേസ്ബുക്കിൽ താൽക്കാലികമായി ലഭ്യമല്ലാതായി മാറിയത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും, പിന്നീട് സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മാത്രം കോടിക്കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാരെ നേടിയ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വലിയ ജനശ്രദ്ധയാണ് ലഭിച്ചത്. രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ ചർച്ചയായ നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വീഡിയോ സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചിരുന്നത്.
സാങ്കേതികമായ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു മെറ്റയുടെ പ്രാഥമിക വിശദീകരണം. "ഉള്ളടക്കം തെറ്റായി നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്," എന്ന് മെറ്റയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എങ്കിലും വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം (MeitY) കമ്പനിയോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ടെത്തി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് വിശദീകരിക്കണമെന്ന് മീറ്റി സെക്രട്ടറി എസ്. കൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷയൊരുക്കാനും ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുമായി പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മെറ്റ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരുടെയും ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ഉള്ളടക്ക നിയന്ത്രണവും പ്ലാറ്റ്ഫോം ഭരണഘടനയും സംബന്ധിച്ച് ആഗോള സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെയും കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം, പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനികൾക്ക് മേൽ ശക്തമായ നിരീക്ഷണവും നിയന്ത്രണവുമാണ് നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തി വരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ മെറ്റയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
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