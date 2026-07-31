‘മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റില്ല’; റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരനെതിരെ ആക്രോശിച്ച് സ്ത്രീ, വീഡിയോ വൈറൽtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ വാറങ്കലില് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാനെത്തിയ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിന് നേരെ കടുത്ത വിവേചനമുണ്ടായതായി പരാതി. ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റിയില് മുസ്ലിങ്ങള്ക്ക് ഇടമില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട്, സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരിയാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീ കുടുംബത്തെ തടയുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തുവന്നത്.
താനും മാതാപിതാക്കളും ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്ച്ചകള്ക്കായാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയതെന്ന് വീഡിയോയിലുള്ള നദീം വ്യക്തമാക്കി. ഫ്ലാറ്റ് വില്ക്കാന് ഉടമ സമ്മതിക്കുകയും തുടര്ന്ന് തുടര്നടപടികള്ക്കായി എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഈ ദുരനുഭവം. താന് തെലങ്കാന റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
അപ്പാര്ട്ട്മെന്റിലെ ലിഫ്റ്റിന് സമീപം വെച്ചാണ് കുടുംബത്തെ സ്ത്രീ ചോദ്യം ചെയ്തത്. അപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് കോംപ്ലക്സില് മുസ്ലിങ്ങള്ക്ക് ഫ്ലാറ്റ് വില്ക്കാന് കഴിയില്ലെന്നും ഇവിടെ അവര്ക്ക് ഇടമില്ലെന്നും ഇവര് ആക്രോശിച്ചു. ഉടമ ഫ്ലാറ്റ് വില്ക്കാന് തയ്യാറാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ അനുവാദത്തോടെ മാത്രമേ വില്പ്പന നടക്കൂ എന്നും ഇവര് വാദിച്ചതായി നദീം ആരോപിക്കുന്നു.
എന്നാല്, നദീം തന്റെ മൊബൈലില് വീഡിയോ പകര്ത്താന് തുടങ്ങിയതോടെ സ്ത്രീ സംസാരിക്കുന്നത് നിര്ത്തി അവിടെ നിന്നും മാറിപ്പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പാര്ട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ ഫ്ലാറ്റുകളും അധ്യാപകരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്നും, മുസ്ലിങ്ങള്ക്ക് ഫ്ലാറ്റുകള് വില്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇവര് കൂട്ടായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വാച്ച്മാന് തന്നോട് പറഞ്ഞതായി നദീം വ്യക്തമാക്കി. പ്രമുഖ മാധ്യമമായ സിയാസത്താണ് വാര്ത്ത റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്.
വാറങ്കലില് വീട് തേടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിനിടയില് ഇത്തരത്തിലുള്ള തുറന്ന വിവേചനം താന് നേരിടുന്നത് ആദ്യമായാണെന്ന് നദീം പ്രതികരിച്ചു. പാര്പ്പിട മേഖലകളില് നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ മാറ്റിനിര്ത്താനുള്ള ഇത്തരം പ്രവണതകള് സമൂഹത്തില് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമൂഹികാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തില് ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും വിമര്ശനവുമാണ് വിവിധ കോണുകളില് നിന്ന് ഉയര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങള്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതിയോ വിവരങ്ങളോ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വാറങ്കല് പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. എങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ സൈബര് ക്രൈം പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ കര്ശനമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല് അന്വേഷണങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
നഗരങ്ങളില് വര്ധിച്ചുവരുന്ന ഇത്തരം ചേരിതിരിവുകളും വിവേചനങ്ങളും വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്കാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റികളിലെ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധമായ അനീതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികള് വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക തലത്തില് വലിയ ചര്ച്ചയായ വിഷയം ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കര്ശന ഇടപെടലുകള്ക്ക് കാരണമായേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷത്തെ തകര്ക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്ക്കെതിരെ പൊതുജനങ്ങളില് നിന്നും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. നഗരവാസികളില് ഭീതി പരത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ബോധവല്ക്കരണവും നിയമനിര്മ്മാണവും അനിവാര്യമാണെന്ന് സാമൂഹിക നിരീക്ഷകര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒപ്പം, പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങള്.
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