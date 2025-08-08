Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപൊതുമേഖല...
    India
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:33 PM IST

    പൊതുമേഖല എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് 30,000 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം

    text_fields
    bookmark_border
    പൊതുമേഖല എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് 30,000 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഗാ​ർ​ഹി​ക എ​ൽ‌.​പി.​ജി സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ത വി​ല​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്താ​ൻ മൂ​ന്ന് പൊ​തു​മേ​ഖ​ല എ​ണ്ണ വി​പ​ണ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് 30,000 കോ​ടി രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഐ.​ഒ.​സി, ബി.​പി.​സി എ​ച്ച്.​പി.​സി എ​ന്നീ പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം 12 ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി ന​ൽ​കു​ക.

    2024-25 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര എ​ൽ.​പി.​ജി വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വി​ല വ​ർ​ധ​ന ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തു മൂ​ന്ന് എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും ഗ​ണ്യ​മാ​യ ന​ഷ്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര വാ​ർ​ത്ത വി​ത​ര​ണ പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണ മ​ന്ത്രി അ​ശ്വ​നി വൈ​ഷ്ണ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്സ് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി (എ​ൻ.​ഐ.​ടി), സം​സ്ഥാ​ന എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജു​ക​ൾ, പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക്കു​ക​ൾ, അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റി​ങ് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ൾ (എ.​ടി.​യു) എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 275 സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്ഡ​ഡ് സാ​ങ്കേ​തി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബ​ഹു​മു​ഖ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ഗ​വേ​ഷ​ണ പു​രോ​ഗ​തി പ​ദ്ധ​തി​ക്കും കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:oil companiesCooking Gas
    News Summary - Govt approves Rs 30,000-crore compensation to oil marketing companies for their losses on cooking gas sales
    Similar News
    Next Story
    X