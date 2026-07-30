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    India
    Posted On
    date_range 30 July 2026 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 10:53 PM IST

    ഇ20 പെട്രോൾ: മൈലേജ് കുറയും, ലോക്സഭയിലും സമ്മതിച്ച് സർക്കാർ

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ-20 ​​പെ​​ട്രോ​​ളി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും തു​റ​ന്നു​സ​മ്മ​തി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ. 20 ശ​ത​മാ​നം എ​ഥ​നോ​ൾ ക​ല​ർ​ത്തി​യ ഇ-20 ​പെ​ട്രോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ​മൈ​ലേ​ജി​ൽ ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ ആ​റു ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​വ് വ​രു​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ രേ​ഖാ​മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ ഉ​​പ​​രി​​ത​​ല ഗ​​താ​​ഗ​​ത മ​​ന്ത്രി നി​​തി​​ൻ ഗ​​ഡ്ക​​രി​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ച്ച് മൈ​ലേ​ജി​ൽ വ്യ​തി​യാ​ന​മു​ണ്ടാ​കും.

    എ​ങ്കി​ലും ഇ-10 ​പെ​ട്രോ​ളി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ-20 ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഴി മി​ക​ച്ച വേ​ഗ​ത​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട യാ​ത്രാ​സു​ഖ​വും ഒ​പ്പം കാ​ർ​ബ​ൺ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ലി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വും ല​ഭി​ക്കും. ബി.​എ​സ് 3, ബി.​എ​സ് 4, ഇ-10 (​പെ​ട്രോ​ൾ) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ-20​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഓ​​യി​​ൽ കോ​​ർ​​പ​​റേ​​ഷ​​ൻ, ഓ​​ട്ടോ​​മോ​​ട്ടി​​വ് റി​​സ​​ർ​​ച് അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​ൻ ഓ​​ഫ് ഇ​​ന്ത്യ, സൊ​​സൈ​​റ്റി ഓ​​ഫ് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഓ​​ട്ടോ​​മൊ​​ബൈ​​ൽ മാ​​നു​​ഫാ​​ക്ച​​റേ​​ഴ്സ്, ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇ​​ൻ​​സ്റ്റി​​റ്റ്യൂ​​ട്ട് ഓ​​ഫ് പെ​​ട്രോ​​ളി​​യം എ​​ന്നി​​വ സം​​യു​​ക്ത​​മാ​​യി പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത​ന​സു​രി​ച്ച് ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ ആ​റു ശ​ത​മാ​നം വ​രെ മൈ​ലേ​ജി​ൽ കു​റ​വ് സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും എ​ൻ​ജി​ൻ ത​ക​രാ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ-20 ​​പെ​​ട്രോ​​ൾ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ബി.​​എ​​സ്-3 വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ചി​​ല റ​​ബ​​ർ ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളും ഗാ​​സ്ക​​റ്റു​​ക​​ളും മാ​​റ്റേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നേ​​ക്കാ​​മെ​​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലും ഇ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ-20 ​പെ​ട്രോ​ൾ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ധ​ന​ക്ഷ​മ​ത കു​റ​യാ​നും പ​രി​പാ​ല​ന​ച്ചെ​ല​വ് കൂ​ടാ​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം എ​ൻ​ജി​നി​ലോ ഇ​ന്ധ​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലോ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ആ​ർ​ക്കാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാഹന നിർമാതാക്കളെ കേന്ദ്രം നിശ്ശബ്‍ദമാക്കുന്നു -കെജ്രിവാൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: എ​ഥ​നോ​ൾ ക​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ഇ20 ​പെ​ട്രോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് 2023നു​മു​മ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​രു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​ശ്ശ​ബ്‍ദ​രാ​കാ​ൻ വാ​ഹ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ആം ​ആ​ദ്‍മി പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ൾ.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ20 ​പെ​ട്രോ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണോ​യെ​ന്നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്‍ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​മോ​യെ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ച് ടൂ-​വീ​ല​ർ, ഫോ​ർ വീ​ല​ർ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ 29 ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​രും രേ​ഖാ​മൂ​ലം പ്ര​തി​ക​ര​ണം അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഫോ​ണി​ൽ നേ​രി​ട്ട് വി​ളി​ച്ച ചി​ല​ർ അ​ത് എ​ഞ്ചി​നും ഇ​ന്ധ​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്ധ​ന​ക്ഷ​മ​ത കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചാ​ൽ വാ​ഹ​ന നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ദാ​യ നി​കു​തി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ​യും ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ താ​ക്കീ​തു​ണ്ടെ​ന്നും 2023 ന് ​മു​മ്പു​ള്ള 30 കോ​ടി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ20 ​ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും കെ​ജ്രി​വാ​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഇ20 ​വി​രു​ദ്ധ സ​മ​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി രോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ചൂ​ട​റി​ഞ്ഞ കേ​​​ന്ദ്രം പെ​ട്രോ​ളി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ന്ധ​നം ക​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ഇ20 ​ന​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി രം​ഗ​ത്ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന ‘ഗ​ഡ്ഡി മാ​ർ​ച്ച്’ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പെ​ട്രോ​ളി​യം മ​ന്ത്രി ഹ​ർ​ദീ​പ് സി​ങ് പു​രി പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ‘ടീം ​ഭാ​ര​ത്’ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. 2023ന് ​മു​മ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇ-10 ​പെ​ട്രോ​ളും, രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ശു​ദ്ധ​മാ​യ പെ​ട്രോ​ളും (ഇ0) ​ന്യാ​യ​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക, ഇ-20 ​പെ​ട്രോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്കു​റ​വ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ടീം ​ഭാ​ര​ത് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:lok sabhamileageEthanolE20 Petrol
    News Summary - ഇ20 പെട്രോൾ:മൈലേജ് കുറയുമെന്ന് ലോക്സഭയിലും സമ്മതിച്ച് സർക്കാർ
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