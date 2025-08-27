Begin typing your search above and press return to search.
    ബി​ല്ലു​ക​ൾ ഒ​പ്പി​ടാ​​തെ പി​ടി​ച്ചു വെ​ക്ക​ൽ; ഗവർണറുടെ സ്വതന്ത്രാധികാരം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും -സുപ്രീംകോടതി

    ഏ​ത് ബി​ല്ലും ‘വീ​റ്റോ ചെ​യ്യാ​ൻ’ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ
    suprime court
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഏ​ത് ബി​ല്ലും പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ്വ​ത​​ന്ത്രാ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന വ്യാ​ഖ്യാ​നം വ​ലി​യ പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ അ​ധി​കാ​രം നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 200ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു വ്യാ​ഖ്യാ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നോ​ട് വി​യോ​ജി​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ങ്ങ​നെ വ​ന്നാ​ൽ പ​ണ ബി​ല്ലു​ക​ൾ പോ​ല​ും പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷം സം​ജാ​ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് ഏ​ത് ബി​ല്ലും വീ​റ്റോ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം വാ​ദി​ച്ചു.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കേ​സി​ൽ ബി​ല്ലു​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ അ​ഞ്ചം​ഗ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ച്.

    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് ബി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​നു​ച്ഛേ​ദം 200(1)-നെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​​ലേ​ക്ക് ബി​ല്ലു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ള്ള അ​നു​ച്ഛേ​ദം 200-മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ഹാ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി ഹ​രീ​ഷ് സാ​ൽ​വെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഒ​രു ബി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​തെ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ച്ചാ​ൽ ആ ​ബി​ൽ വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​യി തി​രി​കെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ല​പാ​ടി​നോ​ട് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​യോ​ജി​ച്ചു.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ബി​ല്ലു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​ശ്ന​മാ​ണെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. പ​ണ​ബി​ല്ലു​ക​ൾ അ​ല്ലാ​ത്ത​ത് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​യ​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ അ​നു​ച്ഛേ​ദം 200 പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കാ​തെ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കാം എ​ന്ന വാ​ദം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ പ​ണ​ബി​ല്ലു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​എ​സ്. ന​ര​സിം​ഹ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​​പ്പോ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സാ​ൽ​വെ​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി. പ​ണ​ബി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ത​ള്ളാ​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ എ​വി​ടെ​യാണെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് ന​ര​സിം​ഹ സാ​ൽ​വെ​യോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു. പ​ണ​ബി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള​തെ​ന്ന് സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

