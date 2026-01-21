Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 9:10 AM IST

    തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം വായിക്കാതെ ഗവർണർ ഇറങ്ങിപ്പോയി

    ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ദ്യം ആ​ല​പി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​കോ​പ​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം
    തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം വായിക്കാതെ ഗവർണർ ഇറങ്ങിപ്പോയി
    ചെ​ന്നൈ: ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം വാ​യി​ക്കാ​തെ ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​ർ.​എ​ൻ. ര​വി ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ലാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന​ത്.

    സ​ഭാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ നി​ല​പാ​ട് സ്പീ​ക്ക​ർ എം.​അ​പ്പാ​വു അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​റെ ചൊ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത​ര​യോ​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റെ സ്പീ​ക്ക​റും മ​റ്റും വ​ര​വേ​റ്റു.

    ആ​ദ്യം ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ഗാ​ന​മാ​യ ‘ത​മി​ഴ്ത്താ​യ് വാ​ഴ്ത്ത്’ പാ​ട്ടും സ​ഭാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് കീ​ഴ്വ​ഴ​ക്ക​മെ​ന്ന് സ്പീ​ക്ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ തൃ​പ്ത​നാ​കാ​തെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ, ബി.​ജെ.​പി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ഭ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം സ്പീ​ക്ക​ർ അ​പ്പാ​വു കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം വാ​യി​ച്ചു.

    സാ​ധാ​ര​ണ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം വാ​യി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം സ്പീ​ക്ക​ർ ഇ​തി​ന്റെ ത​മി​ഴ് പ​രി​ഭാ​ഷ വാ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​ട​പ​ടി അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ദ​വി​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സി​ന് യോ​ജി​ച്ച​ത​ല്ലെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​മേ​യം പി​ന്നീ​ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ടി​ന് താ​ടി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന​തു​പോ​ലെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ഗ​വ​ർ​ണ​റും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ണ്ണാ​ദു​രൈ പ​റ​ഞ്ഞ​തും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പി​ന്നീ​ട് ‘ലോ​ക്ഭ​വ​ൻ’ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം അ​പ​മാ​നി​ക്ക​​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര​ന​ല്ലെ​ന്ന് സ്പീ​ക്ക​ർ എം.​അ​പ്പാ​വു പി​ന്നീ​ട് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം വാ​യി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

