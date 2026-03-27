    Posted On
    date_range 27 March 2026 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 9:31 AM IST

    പെട്രോൾ, ഡീസൽ എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ച് കേന്ദ്രം; വില ഉടൻ കൂടില്ല

    ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ധനവില കുതിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കകൾക്കിയിൽ ​പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഈടാക്കുന്ന അധിക എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ. വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 10 രൂപ വീതമാണ് കുറച്ചത്.

    ഇതോടെ ലിറ്ററിന് 13 രൂപയായിരുന്ന പെട്രോളിന്റെ അധിക എക്സൈസ് തീരുവ 3 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഡീസലിന് ലിറ്ററിന് 10 രൂപയായിരുന്ന അധിക എക്സൈസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വില ഉടൻ കൂടാതിരിക്കാനാണ് പുതിയ ​തീരുമാനം.

    സ്വകാര്യ എണ്ണക്കമ്പനിയായ നയാര പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില കഴിഞ്ഞദിവസം വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മറ്റു കമ്പനികളും വില വർധിപ്പിച്ചേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെയാണ് എക്സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ചു​​കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം. 106.73 രൂപയാണ് ബാരലിന് ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില. എണ്ണവില വർധനയുടെ ഭാരം ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്താതിരിക്കാനും എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് നിലവിലെ നഷ്ടം നികത്താനുമാണ് എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ചു​കൊണ്ടുള്ള നീക്കം.

    TAGS: petrol, diesel, Fuel price rise, excise duty
    News Summary - Government cuts excise duty on petrol and diesel amid West Asia war
