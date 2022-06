cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തികഭദ്രതയെയോ സാമ്പത്തികസ്ഥിരതയെയോ ബാധിക്കാത്ത സ്വർണക്കടത്ത് ഭീകരപ്രവർത്തനമായി കാണാനാകില്ലെന്ന് ഡൽഹി ഹൈകോടതി. ഇത്തരം കേസുകളിൽ യു.എ.പി.എ പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്താനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അസമിൽനിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടെ 83 കിലോ സ്വർണം പിടികൂടിയ​ കേസിൽ പ്രതികളായ എട്ടുപേർക്ക്​ ജാമ്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈകോടതി പരാമർശം. ഭീകരവാദത്തിനു പണം കണ്ടെത്താനാണ് പ്രതികൾ സ്വർണം കടത്തിയതെന്ന എൻ.ഐ.എ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല.

Gold smuggling could not be seen as an act of terrorism -Delhi highcourt