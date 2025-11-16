Begin typing your search above and press return to search.
    ലോക്കറിലെ സ്വർണവും പണവും മോഷ്ടിച്ചു; ബാങ്ക് മാനേജർ അറസ്റ്റിൽ

    ലോക്കറിലെ സ്വർണവും പണവും മോഷ്ടിച്ചു; ബാങ്ക് മാനേജർ അറസ്റ്റിൽ
    ചെ​ന്നൈ: പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ബാ​ങ്ക് ലോ​ക്ക​റി​ൽ​നി​ന്ന് 21 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ണ​വും മോ​ഷ്ടി​ച്ച ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. എ​ച്ച്.​ഡി.​എ​ഫ്.​സി ബാ​ങ്കി​ന്റെ ചെ​ന്നൈ വേ​ള​ച്ചേ​രി ശാ​ഖ​യി​ലെ മാ​നേ​ജ​ർ എ​സ്. വെ​ങ്ക​ടേ​ഷി​നെ​യാ​ണ് സി​റ്റി ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള ലോ​ക്ക​ർ അ​മ്മ​യാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. 238 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം കാ​ണാ​താ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചെ​ന്നൈ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ് ലോ​ക്ക​ർ തു​റ​ന്ന് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

