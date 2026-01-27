Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right16 വയസ്സിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 27 Jan 2026 4:27 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jan 2026 5:01 PM IST

    16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കിടയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ തീരുമാനവുമായി ഗോവ

    text_fields
    bookmark_border
    16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കിടയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ തീരുമാനവുമായി ഗോവ
    cancel
    Listen to this Article

    ഗോവ: ആസ്ട്രേലിയൻ മാതൃകയിൽ പതിനാറു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, എക്സ് തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ തീരുമാനവുമായി ഗോവ.

    ആസ്ട്രേലിയ ഇതിനോടകം ഈ ആശയം നടപ്പിലാക്കിയതാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തും ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ടൂറിസം ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രി റോഹൻ ഖൗ​ണ്ടെ പറഞ്ഞു.

    വ്യക്തിഗത ഇടങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈയടക്കി. ടി.വി കാണുമ്പോഴും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ പോലും കുട്ടികൾ ഫോണിലാണ്. ഇത് കുട്ടികളിലെ സങ്കീർണത വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തീരുമാനം.

    കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശും കുട്ടികളിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടു വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Social Media BanIndiaGoaLatest News
    News Summary - Goa to ban social media among under the age 16
    Similar News
    Next Story
    X