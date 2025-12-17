Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 11:30 PM IST

    നി​ശാ​ക്ല​ബി​ലെ തീ​പി​ടി​ത്തം: അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ സ​ഹ ഉ​ട​മ​ക​ളെ ഗോ​വ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു

    നി​ശാ​ക്ല​ബി​ലെ തീ​പി​ടി​ത്തം: അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ സ​ഹ ഉ​ട​മ​ക​ളെ ഗോ​വ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു
    പ​​നാ​​ജി: 25 പേ​​രു​​ടെ മ​​ര​​ണ​​ത്തി​​നി​​ട​​യാ​​ക്കി​​യ ഡി​​സം​​ബ​​ർ ആ​​റി​​ലെ ഗോ​​വ നി​​ശാ​​ക്ല​​ബ് തീ​​പി​​ടി​​ത്ത​​ത്തി​​ൽ താ​​യ്‍ല​​ൻ​​ഡി​​ൽ അ​​റ​​സ്റ്റി​​ലാ​​യ സ​​ഹ ഉ​​ട​​മ​​ക​​ളെ ഗോ​​വ​​യി​​ലെ​​ത്തി​​ച്ചു. ബി​​ർ​​ച് ബൈ ​​റോ​​മി​​യോ ലൈ​​ൻ നി​​ശാ​​ക്ല​​ബ് സ​​ഹ​​ഉ​​ട​​മ​​ക​​ളാ​​യ സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ഗൗ​​ര​​വ് ലു​​ത്ര​​യെ​​യും സൗ​​ര​​വ് ലു​​ത്ര​​യെ​​യു​​മാ​​ണ് ഗോ​​വ​​യി​​ലെ​​ത്തി​​ച്ച​​ത്. ഇ​​രു​​വ​​രെ​​യും ഗോ​​വ ​പൊ​​ലീ​​സ് ഉ​​ട​​ൻ ചോ​​ദ്യം​​ചെ​​യ്യും. തീ​​പി​​ടി​​ത്ത​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് നി​​ശാ​​ക്ല​​ബി​​ലെ അ​​ഞ്ച് മാ​​നേ​​ജ​​ർ​​മാ​​രെ​​യും ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​രെ​​യും പൊ​​ലീ​​സ് നേ​​ര​​ത്തേ അ​​റ​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്നു.

    നി​​ശാ​​ക്ല​​ബി​​ൽ തീ​​പി​​ടി​​ത്ത​​മു​​ണ്ടാ​​യ​​തി​​നു​​പി​​ന്നാ​​ലെ ഡി​​സം​​ബ​​ർ ഏ​​ഴി​​നാ​​ണ് ലു​​ത്ര സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ താ​​യ്‍ല​​ൻ​​ഡി​​ലെ ഫു​​ക്കെ​​റ്റി​​ലേ​​ക്ക് ക​​ട​​ന്ന​​ത്. അ​​ധി​​കൃ​​ത​​ർ അ​​വ​​രു​​ടെ ​പാ​​സ്​​​പോ​​ർ​​ട്ട് റ​​ദ്ദാ​​ക്കു​​ക​​യും ഇ​​ന്റ​​​ർ​​പോ​​ൾ ബ്ലൂ ​​കോ​​ർ​​ണ​​ർ നോ​​ട്ടീ​​സ് പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. തു​​ട​​ർ​​ന്ന് ഡി​​സം​​ബ​​ർ 11ന് ​​ഇ​​രു​​വ​​രെ​​യും താ​​യ്‍ല​​ൻ​​ഡ് പൊ​​ലീ​​സ് ക​​സ്റ്റ​​ഡി​​യി​​ലെ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    TAGS:FireNightclubGoaArrest
    News Summary - Goa nightclub fire: Arrested co-owners brought to Goa
