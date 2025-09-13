Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 5:52 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 5:53 PM IST

    ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥികളു​ടെ കണ്ണിൽ ക്വിക് ഫിക്സ് പശയൊഴിച്ചു; എട്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്

    ഒഡിഷയിലെ കന്തമാൽ ജില്ലയിൽ എട്ടു ഹോസ്റ്റൽ വിദ്യാർഥികളുടെ കണ്ണിൽ ഫെവിക്വoക് പശ​യൊഴിച്ച് പരിക്കേൽപിച്ചു. ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ കണ്ണിലാണ് സഹപാഠികൾ പ​ശയൊഴിച്ചത്. സലഗുഡയിലെ സേവാശ്രം സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഫിരിങ്കിയ ​േബ്ലാക്കിലായിരുന്നു സംഭവം.

    കൺപോളകൾ തമ്മിലൊട്ടിയതിനാൽ ഉടൻ ഡിസ്​പെൻസറിയിലെത്തിക്കുകയും അവിടെനിന്ന് പുൽബാനി ജില്ലാ ഹെഡ്ക്വാട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഫെവിക്വിക് പോലുള്ള ശക്തിയായ പശ കണ്ണിൽ വീണാൽ കണ്ണിന് സാരമായ പരിക്കേൽക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. സംഭവം നടന്നയുടനായതിനാൽ കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചയെ ബാധിച്ചില്ലെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.

    ഒരാ​​ളൊഴികെ ബാക്കി ഏഴുപേരും ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ ജില്ല കലക്ടർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ഹെഡ്മാസ്റ്റർ മനോരഞ്ജൻ സാഹുവിനെ സസ്​പെൻഡ് ചെയ്യുകയും​ ചെയ്തു. ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനെയും ജീവനക്കാരെയും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പശകൾ ലഹരിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ​ഹോസ്റ്റൽ സൂപ്രണ്ടിനോട് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

    TAGS:OdishaIndiaHostel Room
    News Summary - Glue was poured into the eyes of sleeping students; eight injured
