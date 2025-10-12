പെൺകുട്ടികൾ അതിജീവിക്കുക മാത്രമല്ല, അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും വേണം ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന

പെൺകുട്ടികൾ അതിജീവിക്കുക മാത്രമല്ല, അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും വേണം ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്നtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെൺഭ്രൂണഹത്യ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ലിംഗാനുപാതം വഷളാകുന്നതിൽ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന ശനിയാഴ്ച ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. പെൺകുട്ടികൾ അതിജീവിക്കുക മാത്രമല്ല, അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും വേണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന പറഞ്ഞു.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് കമ്മിറ്റി യുനിസെഫ് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ‘പെൺകുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ: ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് സുരക്ഷിതവും അനുകൂലവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്’ എന്ന ദേശീയ വാർഷിക പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന.
പോഷകാഹാരവും കൃത്യമായ പരിചരണവും ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാതെയുമായാൽ പെൺകുട്ടിയെ ഉയർത്തികൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വ്യർഥമാകുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവൾ ജനിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ശരിയായ പോഷകാഹാരം, പരിചരണം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുക, സുരക്ഷിതവും സംരക്ഷിതവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം, വ്യത്യസ്തമായ സ്വയംബോധം വികസിപ്പിക്കുക, അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും നേടാൻ കഴിയുക എന്നിവ ഈ രാജ്യത്ത് ജനിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയുടേതിന് തുല്യമാണ്.
പെൺകുട്ടികൾ അതിജീവിക്കുക മാത്രമല്ല, അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നാഗരത്ന പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ പെൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ആദ്യത്തെ തടസ്സം അവരുടെ ജനനമാണ്. ഒരു കുട്ടി ആൺകുട്ടിയല്ല, പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പല കുടുംബങ്ങൾക്കും നിരാശ തോന്നിയേക്കാം എന്നത് ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ യാഥാർഥ്യമാണ്.
ഒരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായ വിവാഹം... പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്ന് ബി.വി. നാഗരത്ന പറഞ്ഞു. നവീകരണം പുരോഗതിയെ നിർവചിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക യുഗത്തിൽ, സാങ്കേതികവിദ്യ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പുതിയ ദുർബലതകളും കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു... പെൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്ന അപകടങ്ങൾ ഇനി ഭൗതിക ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല; അവ വിശാലവും പലപ്പോഴും നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതുമായ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന പറഞ്ഞു. സ്കൂളിലോ കോളജിലോ പോയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരായിത്തീരുമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പെൺകുട്ടികളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് മാത്രമല്ല, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും അടിത്തറയായി ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഒരു ദിവസം ആഗോള സൂപ്പർ പവറായി മാറണമെങ്കിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ ദിശ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നാളത്തെ സ്ത്രീകളായി മാറുന്നതിന് ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മതിയായ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
