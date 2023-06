പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ യുവാവിനെ കാമുകിയുടെ അമ്മാവന്‍ വെട്ടിക്കൊന്നു; പിന്നാലെ പെൺകുട്ടിയും ജീവനൊടുക്കി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ചെന്നൈ: പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ യുവാവിനെ കാമുകിയുടെ അമ്മാവന്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പെൺകുട്ടിയും ജീവനൊടുക്കി. ചെട്ടിപാളയം മയിലാടുംപാറയില്‍ ധന്യയാണ് (18) ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ധന്യയുടെ കാമുകന്‍ സുന്ദരാപുരം ഗാന്ധിനഗറിലെ പ്രശാന്ത് (21) ജൂണ്‍ അഞ്ചിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

അന്നേദിവസം അര്‍ധരാത്രിയോടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ധന്യയുടെ വീട്ടില്‍ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ പ്രശാന്ത് എത്തിയത്. പിന്നീട് പ്രശാന്തും പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവനും തമ്മില്‍ വഴക്കുണ്ടായി. തുടർന്ന് ധന്യയുടെ കണ്‍മുന്നില്‍വെച്ച് പ്രശാന്തിനെ അമ്മാവൻ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു.

മനോവിഷമത്തിലായ ധന്യ അടുത്തദിവസംതന്നെ വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ധന്യയെ ഉടൻ കോയമ്പത്തൂരിലെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചതിനാല്‍ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായി. തുടർന്ന്, രണ്ടുദിവസം മുന്‍പ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ധന്യ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയം തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു. Show Full Article

Girlfriend's uncle kills young man who came to celebrate birthday; Later the girl also committed suicide