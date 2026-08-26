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    India
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 10:13 AM IST

    മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ബുൾഡോസർ രാജ്; ഗുജറാത്തിൽ കടകൾ പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിൽ വൻ പ്രതിഷേധം

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    Bulldozers razing commercial shops during demolition drives in Gujarat
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    അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പോ കൃത്യമായ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും പൊളിച്ചുനീക്കുന്ന 'ഗോസ്റ്റ് ഡെമോളിഷൻ' ഭീതി വ്യാപകമാകുന്നു. അഹമ്മദാബാദിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നിരവധി കടകൾ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പൊളിച്ചുനീക്കിയ നടപടിക്ക് പിന്നാലെ, സൂറതിൽ നിന്നുള്ള സമാനമായ അന്യായ ഒഴിപ്പിക്കൽ കേസ് ഗുജറാത്ത് ഹൈകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലെത്തി.

    അഹമ്മദാബാദിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം ആരോപിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ നടത്തിയ നടപടിക്കെതിരെ കച്ചവടക്കാർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാതൊരുവിധ മുൻകൂർ നോട്ടീസോ വിശദീകരണത്തിനുള്ള അവസരമോ നൽകാതെയാണ് ജെസിബികളും ബുൾഡോസറുകളും ഉപയോഗിച്ച് കടകൾ തകർത്തതെന്ന് വ്യാപാരികൾ ആരോപിക്കുന്നു. ഉപജീവനമാർഗം തകർന്നതോടെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് പെരുവഴിയിലായത്.

    സൂറതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിനെതിരെ വ്യാപാരികൾ നൽകിയ ഹരജിയിൽ ഗുജറാത്ത് ഹൈകോടതി ഭരണകൂടത്തോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മതിയായ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും സ്വാഭാവിക നീതി നിഷേധിച്ചും നഗരസഭകൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരം അപ്രതീക്ഷിത നടപടികൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വലിയ ജനരോഷമാണ് ഉയരുന്നത്.

    പൊളിച്ചുമാറ്റലുകൾക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയ വ്യാപാരി സംഘടനകൾ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതരുടെ ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികളെ രൂക്ഷമായി അപലപിച്ചു. കൃത്യമായി കെട്ടിടനികുതി അടയ്ക്കുകയും പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിയമപരമായി വ്യാപാരം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയാണ് 'അനധികൃത കയ്യേറ്റം' എന്ന ലേബലിൽ അർദ്ധരാത്രികളിൽ ഇറക്കിവിടുന്നതെന്ന് അവർ ആരോപിക്കുന്നു. പുനരധിവാസ പാക്കേജുകളോ മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരമോ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ നടത്തുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണമായും തകർക്കുകയാണെന്നും വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    വിഷയത്തിൽ നിയമപോരാട്ടം ശക്തമാക്കാനാണ് വ്യാപാരികളുടെ തീരുമാനം. സുപ്രീംകോടതിയുടെ മുൻകാല ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നോട്ടീസ് നൽകലും മതിയായ ഹിയറിംഗും നിർബന്ധമാണെന്നിരിക്കെ, ഗുജറാത്തിലെ നഗരസഭകൾ നടത്തുന്ന ഈ നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് നിയമ വിദഗ്ദ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഹൈകോടതിയിൽ നിന്നുള്ള അടിയന്തര സ്റ്റേ ഉത്തരവുകളിലൂടെ അധികൃതരുടെ അനിയന്ത്രിതമായ 'ബുൾഡോസർ രാജ്' നടപടികൾക്ക് തടയിടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യാപാരി സമൂഹം.

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    News Summary - 'Ghost Demolition' Scare Across Gujarat: Ahmedabad Shops Razed, Surat Issue Reaches High Court
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