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    India
    Posted On
    date_range 26 July 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 7:15 AM IST

    സമരത്തിന് പുതുമുഖം നൽകി ജെൻസികൾ

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    റീ​ലു​ക​ളും ട്രോ​ളു​ക​ളും മീ​മു​ക​ളും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന് വീ​ര്യ​മേ​കി
    സമരത്തിന് പുതുമുഖം നൽകി ജെൻസികൾ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​ക്കും പ​രീ​ക്ഷാ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘പാ​റ്റ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്’ വേ​റി​ട്ട ശൈ​ലി ന​ൽ​കി ‘ജെ​ൻ​സി’​ക​ൾ.

    രോ​ഷ​വും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളും മാ​ത്രം നി​റ​ഞ്ഞ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​ക​ൾ​ക്കു​പ​ക​രം റീ​ലു​ക​ൾ, പ​രി​ഹാ​സം, ഉ​പ​മ​ക​ൾ, പാ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി​യ​ത്.

    ക​ണ്ണീ​ർ​വാ​ത​ക​വും ബാ​രി​ക്കേ​ഡ് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജും നി​റ​ഞ്ഞ സ​മ​ര​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലും റീ​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മീ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഹാ​സ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഭ​യം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ചി​രി​യും ട്രോ​ളു​ക​ളും കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ര​ചി​ച്ചു.

    സ​മ​ര​വേ​ദി​യി​ലെ ട്രെ​ൻ​ഡി​ങ് പോ​സ്റ്റു​ക​ളും ലൈ​വ് സ്ട്രീ​മു​ക​ളും ക​ണ്ടാ​ണ് പ​ല​രും സ​മ​ര​പ്പ​ന്ത​ലി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ത​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ വ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി റീ​ലു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ സ​മ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. ക​ണ്ണീ​ർ​വാ​ത​ക പ്ര​യോ​ഗ​വും ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജും ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും ന​ഖം വൃ​ത്തി​കേ​ടാ​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് റീ​ൽ​സ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ, പൊ​ലീ​സി​നെ നോ​ക്കി നൃ​ത്തം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഏ​റെ വൈ​റ​ലാ​യി.

    സ​മ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും ഇ​റ്റ​ലി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മെ​ലോ​ണി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ഹാ​സം നി​റ​ഞ്ഞ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ. സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി കാ​ണാ​ത്ത സ്ഥി​തി​ക്ക്, ഇ​ത്ത​രം വി​നോ​ദ രീ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​വ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പോ​സ്റ്റ​റു​മാ​യി സ​മ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘തു ​ജൂ​ഠി മേം ​മ​ക്കാ​ർ’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ​യും ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ന്റെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചു​ള്ള മീ​മു​ക​ൾ സ​മ​ര​പ്പ​ന്ത​ലി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി.

    ’ദേ​ശീ​യ പ​രീ​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​യേ​ക്കാ​ൾ ചോ​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത​ത് എ​ന്റെ പാ​ഡു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്’ എ​ന്ന പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് നി​ര​ന്ത​രം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ജെ​ൻ​സി​ക​ൾ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്ര ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ല​പി​ച്ച് സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഊ​ർ​ജം പ​ക​ർ​ന്നു. വി​പ്ല​വ ക​വി ബി​സ്മി​ൽ അ​സി​മാ​ബാ​ദി​യു​ടെ​യും റാം ​പ്ര​സാ​ദ് ബി​സ്മി​ലി​ന്റെ​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​കാ​ല​ത്തെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​മ​ര​വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​തി​ധ്വ​നി​ച്ചു.

    സ​മ​ര​ത്തി​ന് നേ​രി​ട്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​ർ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി ഭ​ക്ഷ​ണം, വ​സ്ത്രം, ചെ​രി​പ്പ്, സാ​നി​റ്റ​റി പാ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം എ​ത്തി​ച്ച് സ​മ​ര​ത്തി​ന് പു​തി​യ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് സ​മ​ര​വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ രോ​ഷ​വും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ സം​സ്കാ​ര​വും ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന വേ​റി​ട്ട ഒ​രു പ്ര​തി​ഷേ​ധ വേ​ദി കൂ​ടി​യാ​യി ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​ർ മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:Jantar MantarSocial MediaNEET paper leakCJP Protest
    News Summary - GenZ rewrites protest with reels, memes and songs at Jantar Mantar
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