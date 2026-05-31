    India
    Posted On
    31 May 2026 11:41 PM IST
    Updated On
    31 May 2026 11:41 PM IST

    പുതിയ സി.ഡി.എസ് ജനറൽ എൻ.എസ്. രാജ സുബ്രഹ്മണി ചുമതലയേറ്റു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് സ്റ്റാ​ഫ് (സി.​ഡി.​എ​സ്) ആ​യി ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്. രാ​ജ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ധീ​ര​ജ​വാ​ന്മാ​രോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി ദേ​ശീ​യ യു​ദ്ധ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ൽ പു​ഷ്പ​ച​ക്രം അ​ർ​പ്പി​ച്ച ​പു​തി​യ സി.​ഡി.​എ​സി​നെ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ സൗ​ത്ത് ബ്ലോ​ക്ക് ലോ​ൺ​സി​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത സൈ​നി​ക പ​ദ​വി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്. രാ​ജ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സം​യു​ക്ത, ആ​ത്മ​നി​ർ​ഭ​ര, ന​വീ​ന ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള ത​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ത​ദ്ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, മൂ​ന്ന് സേ​ന​ക​ളു​ടെ സം​​യോ​ജ​നം, സ​മ​ന്വ​യം, പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സാ​യു​ധ സേ​ന​യു​ടെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും ഭാ​വി​ക്ക് ത​യാ​റാ​യ ഒ​രു സൈ​ന്യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സാ​യു​ധ സേ​ന​ക​ൾ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യം, മ​റ്റു പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​ങ്കി​നെ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്. രാ​ജ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണി ശ്ലാ​ഘി​ച്ച​ു.

    TAGS: CDS, Chief of Defence Staff
    News Summary - General NS Raja Subramani Takes Charge as India’s Third CDS
