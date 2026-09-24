വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ വൈകുന്നു: 'ജെൻ സി' വോട്ടർമാർ പുറത്താകാൻ സാധ്യത, റിപ്പോർട്ട്

വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ വൈകുന്നു: 'ജെൻ സി' വോട്ടർമാർ പുറത്താകാൻ സാധ്യത, റിപ്പോർട്ട്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് വാർഷിക വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ (Summary Revision - SSR) നടപടികൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ. ഇത് പുതുതായി 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് 'ജെൻ സി' വോട്ടർമാർക്ക് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ തടസ്സമാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 2026-27 വർഷത്തെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേയ്-ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസമാണ് ഈ കാലതാമസത്തിന് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും നടത്തിവരുന്ന സ്വാഭാവികമായ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ എത്രയും വേഗം പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും പറയുന്നത്. എന്നാൽ, നിലവിൽ പലയിടത്തും തുടരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ നടപടികൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകമായി വാർഷിക പുതുക്കൽ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന വിഷയത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നിയമോപദേശം തേടിയതാണ് നടപടികൾ വൈകാൻ ഇടയാക്കിയത്.
2024-ലെ തീയതികൾക്ക് ശേഷം വാർഷിക വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ കൃത്യമായി നടന്നിട്ടില്ല. 2025-ൽ ബിഹാറിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് ഈ പ്രക്രിയ തടസ്സപ്പെട്ടത്. 1958 മുതൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുടങ്ങാതെ പിന്തുടർന്നുപോരുന്ന സുപ്രധാന കാമ്പയിനാണിത്. എന്നാൽ 2025-26 കാലയളവിലും ഇത് പൂർണ്ണമായി നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
നടപടികൾ അനന്തമായി നീളുന്നത് സാധാരണയായി ജനുവരി മാസത്തിൽ പുറത്തുവിടാറുള്ള അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അതിനേക്കാളേറെ, പുതിയതായി വോട്ടവകാശം നേടിയ യുവതലമുറയ്ക്ക് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പുതിയ ആളുകളെ ചേർക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങളിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിനും ഒഴിവാക്കലുകൾ നടത്തുന്നതിനും ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംവിധാനമാണ് എസ്.എസ്.ആർ. എന്നാൽ കമ്മീഷനകത്തെ വിയോജിപ്പുകൾ കാരണം ഇത് വൈകുന്നത് രാജ്യത്തെ ഭാവി വോട്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പങ്കുവെക്കുന്നു.
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