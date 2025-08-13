Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 9:43 AM IST

    ഗസ്സ: സി.പി.എം പ്രതിഷേധത്തിന്​ അനുമതി

    ഗസ്സ: സി.പി.എം പ്രതിഷേധത്തിന്​ അനുമതി
    മും​ബൈ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ക്കു​രു​തി​ക്കെ​തി​രെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ആ​സാ​ദ്​ മൈ​താ​ന​ത്ത്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ ഒ​ടു​വി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​​ ബോം​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ രാ​ജ്യ​സ്​​നേ​ഹ​ത്തെ​യും ആ​യി​രം മൈ​ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​പ്പു​റ​മു​ള്ള സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ​ മും​ബൈ​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ യു​ക്തി​യേ​യും​ ചോ​ദ്യ​ചെ​യ്ത്​ ആ​ദ്യ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ര​വീ​ന്ദ്ര ഘു​ഗെ, ഗൗ​തം അ​ൻ​ഖ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​തേ ബെ​ഞ്ചാ​ണ്​ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ‘സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്’​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ മും​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യി​ട്ടും മും​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്​ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​ന്​ എ​തി​രെ ന​ൽ​കി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഹ​ര​ജി​യാ​ണി​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തെ മാ​ലി​ന്യം, അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം, മ​ലി​ന​ജ​ലം, പ്ര​ള​യം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​യൂ​ന്നാ​നും രാ​ജ്യ​ക്കൂ​റ്​ കാ​ട്ടാ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഇ​തേ കോ​ട​തി സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

