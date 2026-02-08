Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യി...
    India
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 9:55 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 9:55 PM IST

    ഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യി എം.​പി​ക്ക് പാ​ക് ബ​ന്ധ​മെ​ന്ന് അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മൂ​ന്നാം​കി​ട സി​നി​മ​ക്ക​ഥ​യേ​ക്കാ​ൾ മോ​ശ​മെ​ന്ന് ഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    Guarav Gogoi, Himantha biswa sarma
    cancel
    Listen to this Article

    ഗു​വാ​ഹ​തി: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യി​ക്കും ഭാ​ര്യ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് കോ​ൾ​ബ​ണി​നും പാ​ക് ആ​സൂ​ത്ര​ണ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​ലി തൗ​ഖീ​ർ ശൈ​ഖു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ ആ​രോ​പി​ച്ചു. 2013ൽ ​ഗൊ​ഗോ​യി ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി പാ​കി​സ്താ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​വി​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​തെ​ന്നും ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രി​യാ​യ എ​ലി​സ​ബ​ത്തും അ​ലി തൗ​ഖീ​ർ ശൈ​ഖും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യി എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് ര​ഹ​സ്യ​രേ​ഖ​ക​ൾ തൗ​ഖീ​ർ ശൈ​ഖി​ന് പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​താ​യി 44 പേ​ജു​ക​ളു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തോ​ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി ഹി​മ​ന്ത കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മൂ​ന്നാം​കി​ട സി​നി​മ​ക്ക​ഥ​യേ​ക്കാ​ൾ മോ​ശ​മാ​ണ് ഹി​മ​ന്ത ബിശ്വ ശർമയു​ടെ ആ​രോ​പ​ണ​മെ​ന്നും അ​ത് പൊ​ളി​ഞ്ഞു​പോ​കു​മെ​ന്നും ഗൗ​ര​വ് ഗൊ​ഗോ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ഏപ്രിലിൽ അസമിൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gaurav Gogoi
    News Summary - Gaurav Gogoi MP's Pakistan ties worse than Assam Chief Minister's third film, says Gaurav Gogoi
    Similar News
    Next Story
    X