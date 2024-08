ബം​ഗ​ളൂ​രു: ര​ണ്ടാം മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര ഹൊ​സ​പേ​ട്ടി​ലെ തും​ഗ​ഭ​ദ്ര അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്റെ പ​ത്തൊ​മ്പ​താം ന​മ്പ​ർ ഷ​ട്ട​ർ ത​ക​ർ​ന്നു. ഇ​തു​വ​ഴി വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വെ​ള്ളം കു​ത്തി​യൊ​ലി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്റെ ഭ​ദ്ര​ത മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി 33 ഷ​ട്ട​റു​ക​ളും തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടു. ഘോ​ര ശ​ബ്ദ​ത്തോ​ടെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11.10ഓ​ടെ​യാ​ണ് കൂ​റ്റ​ൻ ച​ങ്ങ​ല ത​ക​ർ​ന്ന് ഷ​ട്ട​ർ പൊ​ട്ടി​യ​ത്. അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യി 35,000 ക്യു​സെ​ക്‌​സ് വെ​ള്ളം ന​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

മു​ഴു​വ​ൻ ഷ​ട്ട​റു​ക​ളും തു​റ​ന്ന​തോ​ടെ ല​ക്ഷം ക്യു​സെ​ക്‌​സി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത വെ​ള്ളം ന​ദി​യി​ൽ ചേ​രും. അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ റി​സ​ർ​വോ​യ​റി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് 20 അ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും താ​ഴ്ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​തി​ന് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം ക്യു​സെ​ക്സ് ജ​ലം ഒ​ഴു​ക്കി​വി​ട​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്റെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

തും​ഗ​ഭ​ദ്ര, കൃ​ഷ്ണ ന​ദി​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന കൊ​പ്പാ​ൽ, വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര, ബെ​ള്ളാ​രി, റാ​യ്ച്ചൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ സു​ർ​ക്കി മി​ശ്രി​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച രാ​ജ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടാ​ണി​ത്. മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് 1895ലും ​തും​ഗ​ഭ​ദ്ര 1953ലു​മാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ ചെ​യ്ത​ത്. ആ​ന്ധ്ര​യും തെ​ല​ങ്കാ​ന​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന അ​ണ​ക്കെ​ട്ടാ​ണ് തും​ഗ​ഭ​ദ്ര. 71 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

One of the crest gates at the #TungabhadraDam washed away, resulted in significant discharge of water, after the 29 gates have been opened, High alert for #Flood in downstream areas.



The Chief Engineer of the #Tungabhadra Irrigation Zone, has visited the dam.



He says the 19th… pic.twitter.com/CnmQMtehT2