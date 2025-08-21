മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മരുന്ന് കമ്പനിയിൽ വാതകച്ചോർച്ച; നാലു മരണം

Begin typing your search above and press return to search.
21 Aug 2025 10:58 PM IST
21 Aug 2025 10:58 PM IST
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മരുന്ന് കമ്പനിയിൽ വാതകച്ചോർച്ച; നാലു മരണംtext_fields
News Summary - Gas leak at pharmaceutical company in Maharashtra; four dead
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാൽഘറിൽ മരുന്ന് കമ്പനിയിൽ നൈട്രജൻ ചോർച്ചയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് നാലു തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. രണ്ടു പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്.
താരാപൂരിലെ മഹാരാഷ്ട്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷനിൽ (എം.ഐ.ഡി.സി) പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഡ് ലെ ഫാർമ കമ്പനിയിലാണ് ഉച്ചക്ക് 2.30നും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയിൽ വാതക ചേർച്ചയുണ്ടായതെന്ന് പാൽഘർ ജില്ല ദുരന്ത നിവാരണ സെൽ മേധാവി വിവേകാനന്ദ് കദം പറഞ്ഞു.
പരിക്കേറ്റ ആറ് തൊഴിലാളികളെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും നാല് പേർ ആറ് മണിയോടെ മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
