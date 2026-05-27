Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇന്ധനവില വർധനവ്;...
    India
    Posted On
    date_range 27 May 2026 3:41 PM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 3:42 PM IST

    ഇന്ധനവില വർധനവ്; അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾക്ക് പിന്നാലെ ആഭ്യന്തര സർവീസുകളും വെട്ടിക്കുറച്ച് എയർ ഇന്ത്യ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ധനവില വർധനവ്; അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾക്ക് പിന്നാലെ ആഭ്യന്തര സർവീസുകളും വെട്ടിക്കുറച്ച് എയർ ഇന്ത്യ
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിനെ തുടർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതിന് പിന്നാലെ ആഭ്യന്തര സർവീസുകളിലും കുറവ് വരുത്താൻ എയർ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു. ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മൂന്ന് മാസക്കാലയളവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആഭ്യന്തര റൂട്ടുകളിലെ സർവീസുകളുടെ എണ്ണമാണ് താൽക്കാലികമായി കുറക്കുന്നത്.

    ഉയർന്ന ഇന്ധനവില ആഭ്യന്തര സർവീസുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സർവീസുകളുടെ എണ്ണം പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ നിർബന്ധിതമായത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയും ഇന്ധനവിലയിലെ സ്ഥിരതയും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പഴയപടിയുള്ള സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും കമ്പനി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

    സമാനമായ രീതിയിൽ വ്യോമപാതയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും റെക്കോർഡ് ഉയർന്ന ഇന്ധനവിലയും കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളുടെ ലാഭത്തെ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഈ മാസം ആദ്യം എയർ ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളിലും താൽക്കാലിക കുറവ് വരുത്തിയിരുന്നു.

    അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി പ്രതിമാസം 1,200-ലധികം അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ശൃംഖലയുടെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനും യാത്രക്കാരുടെ അവസാന നിമിഷത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനുമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സർവീസ് മുടങ്ങുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് പകരം വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര സൗകര്യമോ സൗജന്യമായി തീയതി മാറ്റാനുള്ള അവസരമോ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് തുക പൂർണ്ണമായി റീഫണ്ടോ നൽകുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fuel priceInternational FlightsAir India
    News Summary - Fuel Price Hike: Following International Flights, Air India Trims Domestic Services As Well
    Similar News
    Next Story
    X