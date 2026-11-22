കുടിവെള്ളത്തിൽ അനുവദനീയമായതിലധികം ബ്രോമേറ്റ്; 'ബിസ്ലേരി'ക്കെതിരെ നടപടിക്കൊരുങ്ങി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രമുഖ കുപ്പിവെള്ള ബ്രാൻഡായ 'ബിസ്ലേരി'ക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടിക്കൊരുങ്ങി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റിയായ എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ. കമ്പനിയുടെ കുടിവെള്ള സാമ്പിൾ മനുഷ്യോപയോഗത്തിന് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് അധികൃതർ വിലയിരുത്തി. 'ബിസ്ലേരി'യുടെ പാക്കേജ്ഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽനിന്നാണ് പരിശോധനക്കായി സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചത്. ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിൽ ബ്രോമേറ്റിന്റെ അളവ് അനുവദനീയമായ പരിധി ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2006ലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ-മാനദണ്ഡ നിയമപ്രകാരം കമ്പനിക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടിക്ക് അനുമതി നൽകിയത്.
വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചില പ്രക്രിയകളിൽ രൂപപ്പെടാവുന്ന രാസസംയുക്തമാണ് ബ്രോമേറ്റ്. കുടിവെള്ളത്തിൽ ഇതിന്റെ അളവ് നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അനുവദനീയമായതിലധികം ബ്രോമേറ്റ് അടങ്ങിയ വെള്ളം ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായേക്കാം. അതിനാൽ കുടിവെള്ളത്തിലെ രാസഘടകങ്ങളുടെ അളവ് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
അതേസമയം, പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ബിസ്ലേരിയുടെ ഒരു സാമ്പിളിലെ ബ്രോമേറ്റിന്റെ അളവിലെ വ്യതിയാനം മാത്രമാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഉൽപന്നങ്ങളും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് വിലയിരുത്താനാകില്ല. നിലവിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർനിയമനടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.