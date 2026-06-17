പുകയില കൃഷിയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞളിലേക്ക്; ബെളഗാവി കർഷകർ പുതു വഴിയിൽ

പുകയില കൃഷിയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞളിലേക്ക്; ബെളഗാവി കർഷകർ പുതു വഴിയിൽtext_fields
കർണാടകയിലെ ബെളഗാവി ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി പുകയില കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന കർഷകർ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിൻമാറി കൂടുതൽ ലാഭകരമായ വിളകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യപരമായ അവബോധം വർധിച്ചതും പുകയിലയുടെ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും കർഷകരെ ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. പുകയിലക്ക് പകരം കരിമ്പും മഞ്ഞളും കൃഷി ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം കർഷകരും മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജില്ലയിലെ കാർഷിക ഭൂമിയിൽ കരിമ്പ് കൃഷി നടത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2022-23 കാലയളവിൽ 2.6 ലക്ഷം ഹെക്ടറായിരുന്ന കരിമ്പ് കൃഷി, 2025-26 ആയപ്പോഴേക്കും 3 ലക്ഷം ഹെക്ടറായി വർധിച്ചു. കരിമ്പ് കൃഷിയിൽ നഷ്ടസാധ്യത കുറവാണെന്നതും, പഞ്ചസാര-എഥനോൾ വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിന് സ്ഥിരമായ ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടെന്നതുമാണ് കർഷകരെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം പയർവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഇടവിളകളായി കൃഷി ചെയ്ത് വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.
കരിമ്പിനൊപ്പം തന്നെ കർഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിളയായി മഞ്ഞൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. വിപണിയിൽ ക്വിന്റലിന് 15,000 രൂപയോളം വില ലഭിക്കുന്നു എന്നത് കർഷകർക്ക് മികച്ച ലാഭമാണ് നൽകുന്നത്. റായ്ബാഗ്, അത്താണിയ, മുടലഗി തുടങ്ങിയ താലൂക്കുകളിൽ മഞ്ഞൾ കൃഷി വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. നല്ല നീരൊഴുക്കുള്ള മണ്ണും കൃത്യമായ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാങ്ലി പോലുള്ള പ്രധാന വിപണികളുമായുള്ള സാമീപ്യവും ഈ മേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറി.
മറുവശത്ത്, പുകയില കൃഷിയിൽ വലിയ തകർച്ചയാണ് ഉണ്ടായത്. 2023-ൽ 8,400 ഹെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുകയില കൃഷി ഇപ്പോൾ 4,800 ഹെക്ടറിൽ താഴെയായി ചുരുങ്ങി. പുകയിലയുടെ ദോഷവശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ബോധവൽക്കരണവും കർഷകർക്ക് കൃഷി വകുപ്പ് നൽകുന്ന സാങ്കേതിക പിന്തുണയും ഇതിന് വഴിയൊരുക്കി. പുകയില ഉപേക്ഷിച്ച് സോയാബീൻ, കടല തുടങ്ങിയ വിളകളിലേക്ക് മാറിയ കർഷകർക്ക് മികച്ച വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മറ്റ് കർഷകർക്കും വലിയൊരു മാതൃകയായി മാറുകയാണ്.
ഒരു കർഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ മാറ്റം വളരെ ഗുണകരമാണെന്ന് പലരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ‘ക്രോപ്പ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ’ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായവും വിത്തുകളും പുകയിലയിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കാൻ കർഷകർക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, വിളകളുടെ വിലനിർണയത്തിലും കർഷകരുടെ ദീർഘകാല ക്ഷേമത്തിലും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കർഷക സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ മാറ്റം ബെളഗാവിയുടെ ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ കരുതുന്നത്.
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