Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 10:41 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 10:41 PM IST

    മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം, 21 വീടുകൾക്ക് തീയിട്ടു; സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ

    മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം, 21 വീടുകൾക്ക് തീയിട്ടു; സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ
    ഇം​ഫാ​ൽ: മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​ക്ര​മം. ഉ​ഖ്‌​റു​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​ക്ര​മി​ക​ൾ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​യി​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ. നാ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​യാ​ളെ ഒ​രു​സം​ഘം മ​ർ​ദി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 21 വീ​ടു​ക​ൾ അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​യി. നാ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക​ു​പു​റ​മെ സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ചി​ല കു​ക്കി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളും അ​ക്ര​മി​ച്ചു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഉ​ഖ്‌​റു​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ക്കി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള ലി​റ്റാ​ൻ സ​രൈ​ഖോ​ങ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ നാ​ഗ-​കു​ക്കി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ ത​മ്മി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ക​ല്ലേ​റു​ണ്ടാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​രോ​ധ​നാ​ജ്ഞ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യോ​ടെ ലി​റ്റാ​ൻ സ​രൈ​ഖോ​ങ്ങി​ൽ നാ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ൾ കു​ക്കി​സം​ഘം തീ​യി​ട്ടു. ഇ​തി​ന് പ്ര​തി​കാ​ര​മാ​യി സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ചി​ല കു​ക്കി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കും തീ​യി​ട്ടു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ലി​റ്റാ​ൻ സ​രൈ​ഖോ​ങ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​യി​ട്ട​തോ​ടെ സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത​തോ​ടെ ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​യ​ൽ ജി​ല്ല​യാ​യ കാം​ഗ്‌​പോ​ക്പി​യി​ലേ​ക്ക് പ​ലാ​യ​നം​ചെ​യ്തു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ലി​റ്റാ​ൻ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ നാ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ര​നെ എ​ട്ടു​പേ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് മ​ർ​ദി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഘ​ർ​ഷം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​യോ​ഗം ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ലി​റ്റാ​ൻ സ​രൈ​ഖോ​ങ് ഗ്രാ​മ​ത്ത​ല​വ​ന്റെ വീ​ട് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും വെ​ടി​യു​തി​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് സ്ഥി​തി വ​ഷ​ളാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​രു​ഗോ​ത്ര​ക്കാ​ർ ത​മ്മി​ൽ ക​ല്ലേ​റു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം നി​രോ​ധ​നാ​ജ്ഞ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​യു​ടെ പു​റ​ത്തു​ണ്ടാ​യ സം​ഭ​വ​മാ​ണി​തെ​ന്നും സ്ഥി​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വൈ. ​ഖേം​ച​ന്ദ് സി​ങ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ഉ​പ​മു​ഖ‍്യ​മ​ന്ത്രി എ​ൽ. ദി​ഖോ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ച്ചു. കാ​ൽ​ന​ട പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:ManipurManipur Violence
    X