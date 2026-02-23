Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right40 ലക്ഷം...
    India
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 7:12 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 7:12 PM IST

    40 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യകിറ്റുകൾ: മേരി റസോയി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    40 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യകിറ്റുകൾ: മേരി റസോയി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    ഭഗവന്ത് മാൻ

    ചണ്ഡീഗഡ്: ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം 40 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ത്രൈമാസ ഭക്ഷ്യകിറ്റുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള 'മേരി റസോയി' പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ. ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 40 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ അവശ്യ ഭക്ഷ്യകിറ്റുകൾ നൽകുന്നത്.

    മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് ഭഗവന്ത് മാൻ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മതിയായ പോഷകാഹാരം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം.

    ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനകം സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഗോതമ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുക സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PunjabBhagwant MannLatest News
    News Summary - Free food kits for 40 lakh families: Punjab announces Meri Rasoi Scheme
    Similar News
    Next Story
    X