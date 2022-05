cancel By കെ. രാജേന്ദ്രൻ Listen to this Article ചെന്നൈ: തമിഴ്​നാട്​ ട്രാൻസ്​പോർട്ട്​ കോർപറേഷൻ ബസുകളിൽ അഞ്ച്​ വയസു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്​ ടിക്കറ്റ്​ എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന്​ ഗതാഗത മന്ത്രി എസ്​.എസ്​ ശിവശങ്കർ നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതേവരെ മൂന്ന്​ വയസ്​ വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായിരുന്നു യാത്രാസൗജന്യമനുവദിച്ചിരുന്നത്​.

മൂന്ന്​ മുതൽ 12 വയസ്​ വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്​ 50 ശതമാനം ടിക്കറ്റ്​ നിരക്കാണ്​ ഈടാക്കിയിരുന്നത്​. ഇത്​ അഞ്ച്​ മുതൽ 12 വരെയാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു.

Free bus travel for children up to the age of five in Tamil Nadu