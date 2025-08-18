Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 7:19 AM IST

    സൗജന്യ ബസ് യാത്ര: ആദ്യ ദിനം 12 ലക്ഷം യാത്രക്കാരികൾ

    സൗജന്യ ബസ് യാത്ര: ആദ്യ ദിനം 12 ലക്ഷം യാത്രക്കാരികൾ
    അ​മ​രാ​വ​തി: ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ സ്ത്രീ ​ശ​ക്തി പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് 30 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ 12 ല​ക്ഷം സ്ത്രീ​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്റ്റേ​റ്റ് റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (എ.​പി.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി) ബ​സു​ക​ളി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ത​ന്നെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ചു കോ​ടി രൂ​പ വ​രെ ലാ​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ആ​ന്ധ്ര നി​വാ​സി​ക​ളാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ട്രാ​ൻ​സ് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും എ.​പി.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ സ്ത്രീ ​ശ​ക്തി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു നാ​യി​ഡു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

