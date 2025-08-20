Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightനാല് ദിവസം, അഞ്ച്...
    India
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 1:40 PM IST

    നാല് ദിവസം, അഞ്ച് ലക്ഷം വാർഷിക ടോൾപാസുകൾ, 150 കോടി രൂപ വരുമാനം; ഒട്ടും പിന്നിലാകാതെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    Symbolic Image
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: റോഡ് ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി സ്വാതന്ത്രദിനത്തിൽ രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിച്ച വാർഷിക ടോൾപാസുകൾക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ്. പാസുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് നാല് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം പാസുകളാണ്‌ വിൽപ്പന നടത്തിയത്. 3000 രൂപ അടിസ്ഥാന വില വരുന്ന വാർഷിക പാസിൽ 365 ദിവസമോ 200 തവണയോ യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. നാല് ദിവസത്തെ വിൽപ്പനയിൽ മാത്രമായി 150 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാരിലേക്ക് എത്തിയത്.

    രാജ്യത്ത് വാർഷിക ടോൾപാസുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുപോയത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. കർണാടകയും ഹരിയാനയും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തുണ്ട്. തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാങ്ങളാണ് പുതിയ വാർഷിക പാസുകൾ ഈ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ച സംസ്ഥാങ്ങളെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    വാർഷിക പാസുകൾക്ക് ഒരു വർഷമോ 200 തവണ യാത്രയോ ആണ് കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതലാണ് രാജ്മാർഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.nhai.gov.in, കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.morth.nic.in മുഖേനയുമാണ് പാസുകൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പഴയ ഫാസ്ടാഗ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ പാസ് എടുക്കാതെ തന്നെ വാർഷിക പാസിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളാകാം.

    ഏകദേശം 25000ഓളം ഉപയോക്താക്കളാണ് നിലവിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ 'രാജ്യമാർഗ്' ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആനുവൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ടോൾ ഫ്രീ സീറോ ഡിഡക്ഷൻ മെസേജുകളും ആപ്പ് വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

    ഓരോ ടോൾ പ്ലാസകളിലും സുഗമമായ യാത്രാനുഭവം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും. 1033 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ വഴി ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ അതോറിറ്റിയെ അറിയിക്കാമെന്നും ഹൈവേ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Nitin Gadkariannual planfastagNational Highway Authority of India
    News Summary - Four days, five lakh annual toll passes, Rs 150 crore revenue; South Indian states not far behind
    Similar News
    Next Story
    X