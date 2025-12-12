Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 11:24 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 11:24 PM IST

    ഫോൺ ചോർത്തൽ: മുൻ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി കീഴടങ്ങി

    ഫോൺ ചോർത്തൽ: മുൻ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി കീഴടങ്ങി
    പ്ര​ഭാ​ക​ർ റാ​വു

    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്: ഫോ​ൺ ചോ​ർ​ത്ത​ൽ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ തെ​ല​ങ്കാ​ന മു​ൻ സ്പെ​ഷ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ബ്യൂ​റോ (എ​സ്‌.​ഐ‌.​ബി) മേ​ധാ​വി ടി. ​പ്ര​ഭാ​ക​ർ റാ​വു സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. ചി​ല എ​സ്‌.​ഐ‌.​ബി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പൗ​ര​ന്മാ​രെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്തെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. ഇ​ത് മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി​യ​തി​നും ഫോ​ൺ ചോ​ർ​ത്തി​യ​തി​നും 2024 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ നാ​ല് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ബി.​ആ​ർ.​എ​സ് ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്താ​ണ് സം​ഭ​വം.

    TAGS:phone tapping
    News Summary - Former Special Intelligence Branch Chief Prabhakar Rao surrenders in phone tapping case
