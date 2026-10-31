പാകിസ്താൻ ഐ.എസ്.ഐക്കായി ചാരവൃത്തി നടത്തിയ കേസിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽ

പാകിസ്താൻ ഐ.എസ്.ഐക്കായി ചാരവൃത്തി നടത്തിയ കേസിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്താന്റെ ചാരസംഘടനയായ ഐ.എസ്.ഐക്ക് വേണ്ടി രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയെന്ന കേസിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പിടിയിലായി. പഞ്ചാബ് തരണ് ജില്ലയിലെ റസൂൽപൂർ സ്വദേശിയായ മുൻ ലാൻസ് നെയ്ക് ആണ് അലിപുർദുവാർ ജില്ലയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റിലായത്. രാജ്യസുരക്ഷയെത്തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവമേറിയ ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചയാളെ പിടികൂടാൻ പഞ്ചാബ് പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘമാണ് ബംഗാളിലെത്തിയത്.
ഇന്ത്യ-ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ഹസിമാരയിലെ സൈനിക കന്റോൺമെന്റ് മേഖലയിൽ ഒളിവിൽ താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു പ്രതിയെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹസിമാര പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പഞ്ചാബ് പൊലീസ് സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. ഈ ചാരവൃത്തി ശൃംഖലയിൽ ഇയാളോടൊപ്പം മറ്റാരൊക്കെയോ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കായി അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 8-ന് പഞ്ചാബിലെ ഫസിൽക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതി ബംഗാളിലേക്ക് കടന്നതായി പൊലീസിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ അതീവ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പാകിസ്താന് ചോർത്തി നൽകിയെന്നാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന കുറ്റം.
തുടർനടപടികളുടെ ഭാഗമായി പ്രതിയെ സിലിഗുരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും പഞ്ചാബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി കോടതി ട്രാൻസിറ്റ് റിമാൻഡ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെത്തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന രഹസ്യന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾ നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.