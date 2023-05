വിവാദ ഐ.പി.എസ് ഓഫിസർ പ്രവീൺ സൂദ് സി.ബി.ഐ മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച കർണാടക മുൻ ഡി.ജി.പി പ്രവീൺ സൂദ് സി.ബി.ഐ മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റു. നിലവിലെ മേധാവി സു​ബോ​ധ് കു​മാ​ർ ജ​യ്സ്വാ​ളിന്‍റെ കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനെ തുടർന്നാണ് സൂദിന്‍റെ നിയമനം. ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ഡ​റി​ലെ 1986 ബാ​ച്ച് ഐ.​പി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യ പ്ര​വീ​ൺ സൂ​ദി​നെ 2018ലാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഡി.​ജി.​പി​യാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​ത്. 2024 മേ​യി​ൽ സ​ർ​വീസി​ൽ​ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ​ വ​ർ​ഷം മേ​യ് മു​ത​ൽ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള നി​യ​മ​നം അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം വ​രെ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​നാകും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഢ്, പ്രതിപക്ഷ ക​ക്ഷി നേതാവ് ആധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി എന്നിവരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് പുതിയ സി.ബി.ഐ മേധാവിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നി​ലം​പൊ​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ക​ണ്ണി​ലെ ക​ര​ടാ​യ ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ കേ​ന്ദ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ത​ല​പ്പ​ത്തേ​ക്ക് കേ​ന്ദ്രം നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഡി.​ജി.​പി സു​ധീ​ർ സ​ക്സേ​ന, മു​തി​ർ​ന്ന ഐ.​പി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ദി​ങ്ക​ർ ഗു​പ്ത, താ​ജ് ഹ​സ​ൻ എ​ന്നി​വരു​ടെ പേ​രു​ക​ളാ​ണ് മൂ​ന്നം​ഗ സ​മി​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ക​നെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം നേ​രി​ടു​ന്ന സൂ​ദി​നെ സി.​ബി.​ഐ ഡ​യ​റ​ക്ട​റായി നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധി​ർ ര​ഞ്ജ​ൻ ചൗ​ധ​രി ശ​ക്ത​മാ​യ വി​യോ​ജി​പ്പ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​​​​ക്കെ​തി​രെ നി​ര​ന്ത​രം കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തിരു​ന്ന പ്ര​വീ​ൺ സൂ​ദ്, പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​ര​സ്യ​പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​വാ​ദ ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ​ത്. സൂ​ദി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ശി​വ​കു​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. Show Full Article

Former DGP of Karnataka Praveen Sood formally took over as Director of Central Bureau of Investigation