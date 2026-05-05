Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതമിഴ്നാട് ടി.വി.കെ...
    India
    Posted On
    date_range 5 May 2026 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 5 May 2026 10:09 AM IST

    തമിഴ്നാട് ടി.വി.കെ തൂത്തുവാരിയപ്പോൾ ഡി.എം.കെ ബാനറിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒ.പി.എസിന് ജയം

    text_fields
    bookmark_border
    O Panneerselvam
    cancel

    തേനി: തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒ. പന്നീർ​സെൽവത്തിന് നാലാംതവണയും ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ജയം. ഈ വർഷം ആദ്യം, ഫെബ്രുവരിൽ അണ്ണാ ഡി.എം.കെ വിട്ട് ഒ.പി.എസ് എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡി.എം.കെയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഡി.എം.കെ സ്ഥാനാർഥിയായാണ് അദ്ദേഹം ജനവിധി തേടിയത്. 6805 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയം.

    ഒ.പി.എസ് 85,206 വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ, തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന്റെ എസ്. പ്രകാശ് 78,804 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്. എ.​ഐ.എ.ഡി.എം.കെയുടെ വി.ടി. നാരായണസാമി 41,286 വോട്ടുകൾ നേടി മൂന്നാംസ്ഥാനത്തെത്തി. മുൻ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പ്രകടനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒ.പി.എസിന് വളരെ കുറച്ച് വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 2021ൽ ഒരുലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകളാണ് ഒ.പി.എസ് നേടിയത്.

    ജയലളിതയുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ഒ.പി.എസ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, ധനമന്ത്രി തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ജയലളിതയുടെ മരണശേഷം പാർട്ടിക്കുള്ളിലുണ്ടായ വിള്ളലുകളിലും അസ്വാരസ്യങ്ങളും ഒ.പി.എസിനെ ഡി.എം.കെ പാളയത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ബോഡിനായ്ക്കനൂരിൽനിന്നുള്ള തുടർച്ചയായ നാലാം മത്സരമാണ് 75 വയസ്സായ ഒ.പി.എസി​ന്റേത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aiadmkO PanneerselvamdmkTVKAssembly Elections 2026
    News Summary - Former CM OPS defeats TVK candidate in Bodinayakanur
    Similar News
    Next Story
    X