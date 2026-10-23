ഗുജറാത്തിൽ മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു

ഗുജറാത്തിൽ മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നുtext_fields
അഹ്മദാബാദ്: 2027ലെ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ സജീവമാകുന്നതിനിടെ, മുൻ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ ജേതാ ദാന സോളങ്കി കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെത്തി. വ്യാഴാഴ്ച രാജ്കോട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള രൺദീപ് സുർജേവാലയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിൽ വീണ്ടും അംഗത്വമെടുത്തത്. സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ, പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ, മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ, മുൻ എം.പി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയിലെ കോഡിനാർ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിന് കാരണമെന്ന് സോളങ്കി പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പി നേതാക്കളായ ദിനു ബോഗ സോളങ്കിയും ശിവ സോളങ്കിയും ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെന്നും സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
“എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഉപദ്രവമൊന്നും നേരിടുന്നില്ല. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ പോകുന്നു” - സോളങ്കി പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യങ്ങളല്ല, സാധാരണക്കാരുടെ പരാതികളാണ് തന്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളും പ്രാദേശിക നേതാക്കളും കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും സോളങ്കി പറഞ്ഞു. “പ്രദേശവാസികളുടെയും നേതാക്കളുടെയും അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നത്. ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് ആദരവ് നൽകിയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. മുൻകൂട്ടി യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകിയിട്ടില്ല” - അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കോഡിനാറിലെ കർഷകർ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും സോളങ്കി ഉന്നയിച്ചു. വിത്തുകളുടെയും വളങ്ങളുടെയും വില വർധിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രദേശത്ത് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മുൻ തലമുറകൾ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രദേശവാസികളുമായി ആലോചിക്കാതെ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയെന്നും സോളങ്കി പറഞ്ഞു.
2012ൽ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്ന സോളങ്കി കോഡിനാർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് വിജയിക്കുകയും പിന്നീട് പാർലമെന്ററി സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ 2017ൽ എം.എൽ.എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും മറ്റ് പദവികൾ ഒഴിയുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചുവരവോടെ ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമായി. 2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ, സോളങ്കിയുടെ മടക്കം സൗരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും കോഡിനാറിലെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുക്കുകയാണ്.