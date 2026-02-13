Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 2:48 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 2:48 PM IST

    അജിത് പവാർ മരണപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി 12ന് എൻ.സി.പി ലയനം നടന്നേനെ; മുൻ പുനെ മേയർ അങ്കുഷ് കക്ഡെ
    പുനെ: എൻ.സി.പി ലയിക്കണമെന്ന് അജിത് പവാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് എൻ.സി.പി ശരത് പവാർ വിഭാഗം നേതാവും പുനെ മുൻ മേയറുമായിരുന്ന അങ്കുഷ് കക്ഡെ.

    ഫെബ്രുവരി 12ന് പാർട്ടി ലയനം നടത്തണമെന്നാണ് അജിത് പവാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതെന്നും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഫെബ്രുവരി 28ന് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടുവെന്നും അങ്കുഷ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ലയനം നടന്നേനെ എന്നും അങ്കുഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ജനുവരി 28ലെവിമാനാപകടത്തിൽ അജിത് പവാറിന്‍റെ മരണം സംഭവിച്ചതോടെ എൻ.സി.പി ലയനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ചൂടു പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ്.

