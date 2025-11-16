Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightനൗ​ഗാം സ്ഫോടനം...
    India
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:30 PM IST

    നൗ​ഗാം സ്ഫോടനം അ​ട്ടി​മ​റി​യി​ല്ല, അ​പ​ക​ടം​ ത​ന്നെ​യെ​ന്ന് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    ശ​ക്തി​യു​​ള്ള ലൈ​റ്റി​ട്ട​ത് സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യെ​ന്ന് നി​ഗ​മ​നം
    നൗ​ഗാം സ്ഫോടനം അ​ട്ടി​മ​റി​യി​ല്ല, അ​പ​ക​ടം​ ത​ന്നെ​യെ​ന്ന് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്
    cancel
    camera_alt

    സ്ഫോടന ശേഷം ശ്രീനഗറിലെ നൗഗാം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വഴി അടച്ച സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പ്രവേശന അനുമതി തേടുന്ന തദ്ദേശീയ വനിത

    ശ്രീ​ന​ഗ​ർ: ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ലെ നൗ​ഗാ​മി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ള​പ്പി​ൽ ഒ​മ്പ​തു​പേ​ർ മ​രി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​പ​ക​ടം ത​ന്നെ​യെ​ന്നും ​ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. വ​ൻ​തോ​തി​ൽ സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​യി​ട​ത്ത് ശ​ക്തി​യു​​ള്ള ലൈ​റ്റി​ട്ട​ത് അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്ന സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ലാ​ബി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​ർ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഡ​ൽ​ഹി സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി നൗ​ഗാ​മി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് സാ​മ്പ്ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ഗ്ര സ്ഫോ​ട​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    പാ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ഏ​താ​നും പെ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ അ​സെ​റ്റോ​ഫി​നോ​ൻ, ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ പെ​റോ​ക്സൈ​ഡ്, സ​ൾ​ഫ്യൂ​രി​ക് ആ​സി​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മി​ശ്രി​തം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ശ​ക്തി​യു​ള്ള വെ​ളി​ച്ചം അ​ടു​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തെ ചൂ​ടി​ന്റെ കൂ​ടി സ്വാ​ധീ​ന​ത്താ​ൽ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച​താ​കാ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ഗ​മ​നം.

    സ​ൾ​ഫ്യൂ​രി​ക് ആ​സി​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​താ​കാ​നാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു സാ​ധ്യ​ത. അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും തീ​വ്ര​വാ​ദി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കും ഒ​രു പ​ഴു​തു​മി​ല്ലെ​ന്നും ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ന​ളി​ൻ പ്ര​ഭാ​ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11.20നു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​തു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 32 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്തു​നി​ന്ന ഒ​മ്പ​തു പേ​രും മ​രി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​യി​ല്ല. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട​തി​നു ശേ​ഷം മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:blastForensic Report
    News Summary - Forensic report says naugam blast was not a sabotage
    Similar News
    Next Story
    X